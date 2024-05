Bogotá vivió hace un mes uno de los conciertos más esperados del primer semestre del año, el ‘Mañana será bonito fest’ de Karol G, que tuvo una primera parada en Medellín a finales del 2023.

(Le puede interesar: Mercados endulzan a personas adictas al chocolate; empresarios se verían muy beneficiados)

En la capital paisa cerca de 90.000 asistentes llegaron a ver a la ‘Bichota’ en los dos días de concierto. La Alcaldía de Medellín informó que se generaron más de 7.000 empleos indirectos para ese fin de semana y que la derrama económica en la ciudad superó los 44.000 millones de pesos.

Detrás de la organización del evento está el empresario nortesantandereano Diomar García, a quien en el gremio ya llaman ‘el rey Midas’ de los conciertos. Con más de 25 años de experiencia como promotor, García se ha consolidado como una figura relevante de la industria, especialmente en los últimos años.

“El éxito fue rotundo. De un momento a otro las discotecas empezaron a quedarse pequeñas para los eventos que estábamos organizando, que tenían capacidad para entre 800 y mil personas”, recuerda. El voz a voz lo puso en la mira de promotores de otras ciudades y pronto estaba llevando sus populares fiestas a ciudades intermedias de todo el país.

(Lea también: El emprendimiento de computadores biodegradables que le permitirá ahorrar buenos pesos)

Para 2008, él y el empresario bumangués Óscar Pinzón, fundador de Stage Eventos y Producciones, decidieron aliarse para empezar a organizar conciertos de las figuras de vallenato que por esa época lideraban una nueva ola que no paraba de crecer. “Silvestre Dangond fue el primero en creer en mi trabajo”, comenta. Junto a Pinzón se convirtió en uno de los promotores del ‘Tsunami Vallenato’, que llegó a consolidarse como uno de los eventos más importantes de ese género en el país.

Años más tarde, impulsado por el potencial de esta industria en Medellín se trasladó a esa ciudad. Desde su oficina, adornada con posters publicitarios de sus conciertos, se une a una videollamada con Forbes para hablar de su trayectoria. “Ese éxito con pequeños eventos, y luego con el Tsunami, nos fue dando notoriedad, a tal punto que en 2012 nos llamaron para ser uno de los involucrados en el concierto de Vicente Fernández, en Cúcuta”.

Durante los últimos años, así como ha crecido la industria luego de la pandemia, lo ha hecho su negocio. De acuerdo con cifras del Dane, entre las actividades que más contribuyen al dinamismo de la economía sobresalen la artística y de entretenimiento en vivo, que durante el segundo trimestre de 2023 registraron un crecimiento de 12,2 %.

(Lea también: Las 100 mujeres más poderosas de Colombia en 2024; Shakira y Karol G, en la lista)

García ha sabido montarse en esta ola positiva del sector. En 2022 ocupó todas las noticias cuando anunció la llegada de Bad Bunny al país. El evento tuvo más de 44.000 asistentes y fue ‘sold out’ en menos de un día. El año pasado volvió a ser protagonista con los cuatro conciertos de RBD y los dos de Karol G en Medellín. En ellos participa a través de dos empresas suyas: Diomar García Eventos y One Eventos, una proveedora de equipos para el sector.

Su operación está basada en dos sedes: Cúcuta y Medellín. En ambas genera 22 empleos directos y más de 3.000 indirectos con cada espectáculo que realiza. Junto a sus socios, han sido los encargados de realizar eventos en Colombia con artistas como Silvestre Dangond, J Balvin, Marc Anthony, Carlos Vives, Maluma y Daddy Yankee.

La constante de tantos años dedicado al negocio de la promoción de eventos es la incertidumbre. “Este negocio tiene niveles altísimos de riesgo. Nosotros nos hemos enfocado en que cada vez que organizamos un evento tenemos como meta superar el anterior, que la gente sienta que vivió una experiencia recargada”, explica el empresario.

Lee También

Su principal fortaleza, dice, ha sido cumplir con su palabra incluso cuando eso signifique perder. “Soy responsable y cumplidor de todo lo que prometo. Creo que esto es parte del éxito”.

Su carrera no ha estado exenta de escándalos, que van desde supuestos casos de sobreventa de boletas, hasta señalamientos por lavado de activos, pero ante eso García es enfático en decir que no tiene nada que ocultar y que su garantía sigue siendo la carrera que ha construido por más de 25 años. Por ejemplo, en entrevista con El Colombiano, se refirió a la polémica en la cual lo involucran con el lavado de activos a través de un concierto de Vicente Fernández en 2012.

“Eso lo hicieron unos empresarios de Bogotá con Total Entertainment. A ellos también los investigaron y estarían presos. No pasó nada. Además, yo nunca he tenido investigaciones formales, a mí no me ha llamado una Fiscalía a que rinda una indagatoria o que rinda un informe, no sé cómo se llama eso”.