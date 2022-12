El pasado mes de octubre se vencieron los plazos para que las personas naturales en Colombia presentaran su declaración de renta ante la Dian.

Luego del cierre, la entidad emitió un comunicado de prensa en el que indicaba que había logrado un recaudo bruto de $ 191.73 billones para la actual vigencia, con una variación positiva del 35 % en comparación con el mismo período del año anterior y que representa un cumplimiento de meta del 108.4 %.

También señaló que para el año gravable 2021 un total de 4.453.974 personas naturales cumplieron con dicha obligación.

Pero, recientemente, la Dian le pegó un susto a más de uno con un inesperado correo que envió a todos los contribuyentes. Resulta que los ciudadanos que recibieron dicho mensaje, de inmediato lo asociaron con algún cobro o una sanción. Pero, se trataba de una carta en la que la entidad les agradecía por cumplir con su obligación.

Y agrega: “La información que usted suministra es muy valiosa para la configuración de una política tributaria más progresiva, que permita obtener recursos destinados a proyectos para la población más vulnerable”.

Además, la misiva detalla el destino de los aportes que cada contribuyente hizo.

Me dio dolor en el pecho cuando recibí el mensaje 😂😂. No obstante, es un buen detalle de la actual administración tributaria frente al ciudadano cumplidor de sus obligaciones. @DIANColombia pic.twitter.com/1ylpicZoDq

Luis, me paso lo mismo. Vi un correo en la mañana de la DIAN y casi me da algo. Después leí y disque gracias

Historia corta:

1- me llegó un correo de la DIAN.

2- casi me desmayo.

3- lo leí y era un mensaje de agradecimiento.

4- me pareció raro pero chévere que hasta me contaron en qué se iban a gastar la plata.

— Julio César Meza R. (@juliotrompeta) November 29, 2022