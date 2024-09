En Colombia, la mayor cantidad de multas que se ponen al día son de tránsito, debido a que los conductores exceden los límites de velocidad, parquean donde no deben, cruzan semáforos en rojo y mucho más.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que debido a un mal comportamiento en las calles o incluso en su hogar, también les puede significar un comparendo económico, el cual tiene un costo que varía dependiendo de la gravedad de los hechos.

Este se llama comparendo por convivencia, el cual se divide en cuatro dependiendo de lo que haya hecho y así mismo se determinará la cantidad de plata que debe pagar en la mayor prontitud posible.

Por qué le pueden poner comparendo por convivencia en Colombia

Tal como está especificado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, una persona puede ser multada por “perturbar o permitir que se afecte el sosiego con sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades de Policía desactivar temporalmente la fuente de ruido, en caso de que el residente se niegue a desactivarlo”.

Además, también si le falta el respeto a la Policía: “Irrespetar a las autoridades, incumplir, desatacar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía, impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de Policía, negarse a dar información veraz sobre lugar de residencia, domicilio y actividad a las autoridades de Policía cuando estas lo requieran en procedimientos de Policía”.

Finalmente, también en caso de tener una mascota en un sitio donde no sea permitido, no arreglar una edificación que ponga en riesgo la integridad de otras personas, arrojar basura en espacio público, hacer quemas o incendios en sitios no permitidos, dañar bienes públicos y mucho más.

Cuánto cuesta el comparendo por convivencia en Colombia

De acuerdo con la información publicada en la página de la Alcaldía de Bogotá, el costo de un comparendo por convivencia es:

Multa Tipo 1: Dos (2) salarios mínimos diarios legales vigentes, correspondiente a 86.666 pesos.

Multa Tipo 2: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes, correspondiente a 173.332 pesos.

Multa Tipo 3: Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes, correspondientes a 346.664 pesos.

Multa Tipo 4: Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes, correspondientes a 693.328 pesos.

Tenga en cuenta que para acceder al 50 % de descuento, debe descargar el recibo y pagarlo a través de Internet en un máximo de 5 días posteriores a la imposición del comparendo.

Qué hacer si le ponen una multa de convivencia

Ahora, tenga en cuenta que antes de pagar tiene dos opciones si lo ve necesario: objetar dentro de los tres días siguientes a la imposición del comparendo o participar en alguna de las actividades pedagógicas de convivencia planeadas por la Alcaldía, pero esto último solo aplica para los que recibieron multas tipo 1 y 2.

