El principal inconveniente tiene que ver con que los usuarios no pueden ingresar a la aplicación móvil de Davivienda y el sistema inmediatamente los saca con un mensaje que dice: “Ha ocurrido un error en el sistema, intente más tarde por favor”.

Sin embargo, el problema parece ser mayor porque hay denuncias de clientes que aseguran, incluso, que el banco no permite hacer pagos en línea ni vía PSE.

La mayoría de quejas de los usuarios se han dado a través de Twitter, en donde el nombre del banco es tendencia número uno. Ante las denuncias, la mayoría de respuestas (al parecer automáticas) de la entidad bancaria es:

Pulzo se contactó con Davivienda y es posible que en las próximas horas se emita una respuesta oficial sobre los problemas que tienen a muchos usuarios desesperados por tratar de hacer sus transacciones online.

Estas son algunas de las quejas reportadas en la tarde de este martes:

No he podido ingresar a la aplicación porque presenta fallas. Tengo mucha rabia, todo el día ha sido así.

@Davivienda Buenas tardes, he intentado toda la tarde para entrar a la plataforma de Davivienda para hacer una transacción y no he podido, a qué hora está habilitada para poder hacer la transacción?

— Marco Rondon (@rondonmarco) June 30, 2020