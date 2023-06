Clientes de este banco han publicado en sus redes sociales las evidencias de que lo que, aseguran, es una muestra de que algo no está bien en su cuenta de ahorro, pues tienen debitadas unas transacciones que ellos no han hecho.

Los clientes de Bancolombia, que hace pocos días recibieron una buena noticia, aseguran que no saben a qué corresponden estas transacciones. De hecho, el monto no es igual para todos. Los que dicen “valor IVA” son de menos de 10.000 pesos, mientras que los de “comisión traslado de sucursal”, en su mayoría, rondan los 20.000 pesos.

Estos son algunos mensajes que han compartido las personas en sus redes sociales, pues no encuentran una explicación a lo que pasó con sus cuentas de ahorros.

En mi cuenta de ahorros bancolombia me an hecho cobro no autorizados y lo peor de todo es que llamo para que me den respuesta y ni ellos saben por qué me están cobrando qué decepción con este banco cómo trata a sus clientes @Bancolombia pic.twitter.com/EDfFxPwIza

— Humberto peinado (@pg_humberto) June 15, 2023