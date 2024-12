En Bogotá y otras ciudades principales del país hay muchas familias preocupándose por la educación de sus hijos. El deseo de siempre brindarles la mejor calidad posible trae preguntas como qué tipo de educación darles, en qué colegio matricularlos y más.

Sin embargo, uno de los factores determinantes para tomar todas estas decisiones es el salario que se recibe, que en el caso de muchos núcleos familiares es un salario mínimo, el cual subirá para 2025 un 9,54 %.

Entonces, para las familias que tienen este tipo de ingresos, lo ideal es hacer un cálculo de cuánto se puede invertir en un colegio, puesto que es una de las prioridades al tener un hijo.

¿Cuánto gastar en el colegio de sus hijos?

Si bien no hay un porcentaje exacto, muchos expertos financieros sugieren que no se debe destinar más del 15% al 20% del ingreso familiar a la educación de los hijos. Sin embargo, esta cifra puede variar según cada situación particular.

Entonces, ganando el salario mínimo de 2025, que quedó en 1’423.500 pesos la inversión en la educación de un hijo no debería ser superior al rango entre 213.525 pesos y 284.700 pesos.

Sin embargo, esta regla debe aplicar a cualquier tipo de ingresos en Colombia. Por ejemplo, para ingresos familiares de 2’500.000 pesos, la educación de los hijos no debería costar más del rango entre 375.000 pesos y 500.000 pesos.

¿Cuánto máximo pueden cobrar los colegios privados en 2025?

Los precios, oscilarán así:

Máximo 6,28 %, si la institución se encuentra en régimen controlado y tiene un índice de permanencia en bajo, al que no apliquen los puntos adicionales por educación inclusiva y acuerdo salarial.

si la institución se encuentra en régimen controlado y tiene un índice de permanencia en bajo, al que no apliquen los puntos adicionales por educación inclusiva y acuerdo salarial. Máximo 9,27 %: si el colegio está ubicado en una regulación por certificación de calidad con un índice de permanencia alto, educación inclusiva y nivelación salarial con Fecode.

¿Cuándo entran los niños al colegio en 2025?

En Bogotá, los dos trimestres de 2025 se desarrollarán del 27 de enero al 11 de abril y del 21 de abril al 20 de junio. Por otra parte, los dos trimestres del segundo semestre del año serán del 14 de julio al 3 de octubre y del 14 de octubre al 5 de diciembre.

¿Qué papeles se necesitan para matricularse en un colegio público en 2025?

Generalmente, los documentos que se solicitan son estos:

Formato de Hoja de Matricula con foto 3×4 pegada. Acuerdo de matrícula. Formato Simpade . Copia del registro civil de nacimiento del estudiante para menores de 7 años. Documento de identidad del estudiante, tarjeta de identidad para mayores de 7 años y cédula de ciudadanía para mayores de 18 años Copia del documento identidad del padre y/o madre de familia, o acudiente. Copia del carnet de vacunas al día y/o reporte del PAI (Programa Ampliado de Inmunización). Únicamente para preescolar y primaria. Copia del certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud vigente. Consentimiento informado de uso de imagen y video. Compromisos para los casos requeridos. El último puntaje de Sisbén.

