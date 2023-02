Colombia cuenta con 20 días festivos este año, y ya quedan 18 de esos. Los trabajadores que laboren en esas fechas ganarán el 75 % más frente a una jornada ordinaria. Sin embargo, los empresarios se quejan de un impacto en la productividad y un mayor costo. De hecho, según Bloomberg Línea, este es el país latino que cuenta con más festivos este año.

María Antonia Arango Arango, gerente general de Súper de Alimentos, sostuvo que dichos días traen un impacto negativo en los indicadores de productividad de la compañía, además de un mayor costo en la mano de obra. Estimó que la rentabilidad se reduce entre un 20 % y un 30 %.

“En las ventas evidenciamos un cambio en los hábitos de consumo, que dependiendo del sector de la economía es o no positivo. De todas maneras, a nivel macroeconómico no es la variable más determinante del desarrollo económico, y hay otros países donde hay menos días festivos, pero más días de vacaciones en relación con Colombia”, explicó.

Al revisar las cifras, el mayor costo es notable, por ejemplo, un ciudadano que gana un sueldo mínimo y trabaja una jornada de ocho horas un domingo o un festivo, gana $ 28.998 más frente a una jornada normal. Ese trabajador que gana $ 1’160.000 mensuales, obtiene $ 38.667 en su jornada diaria, pero los festivos y domingos por esas ocho horas recibirá un 75 % más, $ 67.664 este año (Ver Jornada laboral domingos y festivos).

Esto teniendo en cuenta que el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo establece que los trabajadores que laboren un domingo o día festivo tienen derecho a una remuneración con un recargo del 75 % sobre el salario ordinario, es decir que los empleadores deben pagar ese recargo por hora laborada en esos días.

El Código también establece que los domingos y los festivos se debe contar con el mismo número de horas trabajadas que entre semana. O sea que si un empleado presta sus servicios por encima de las ocho horas, entonces por ley debe recibir un recargo por horas extras. Además si su jornada se extiende después de las 9:00 p. m. tendrá derecho al recargo nocturno.

En ese sentido, una persona que gane un mínimo y trabaje tres horas extras diurnas un domingo o festivo, recibirá $ 28.998 por ese tiempo, $ 9.666 por cada hora. En contraste, si lo hiciera un día ordinario su remuneración sería un 60 % menor, al recibir $ 18.123 por las tres horas.

Opiniones sobre los festivos en Colombia

Jesús David Londoño, secretario de TIC y Competitividad de Manizales:

“En la economía no puede decirse si hay una incidencia positiva o negativa de los días festivos, porque sí hay unos sectores que se benefician, como el turismo, el comercio y el entretenimiento, pero otros sectores se golpean, como las empresas de sector industrial y el manufacturero, porque dejan de producir, hay una pérdida de tiempo y eso baja la rentabilidad. La economía no se mide únicamente por lo que producen las empresas, es una dinámica de varios sectores”.

Álvaro Jiménez Caicedo, experto en derecho laboral:

“Generan un grave perjuicio a las empresas, pues se interrumpe la productividad y causan más gastos. Es muy desafortunado porque Colombia es uno de los países del mundo que tiene más días festivos, eso no se ve ni siquiera en Venezuela, que es un país muy atrasado en normas laborales. Solo se deberían celebrar los días patrióticos que sí tienen una trascendencia y un arraigo, pero no los días religiosos, porque al existir libertad de culto no tendrían que imponerse las fiestas religiosas y obligar a los empresarios a que la acaten”.

Valor de un día trabajado en domingos y festivos

Los días festivos se deben a la conocida Ley Emiliani, llamada así por el político y escritor cartagenero Raimundo Emiliani Román, su impulsor.

Los feriados oficiales en Colombia están marcados por esta norma, la Ley 51 de 1983, como no laborales. Por esa razón la mayor parte de los días festivos se celebran los lunes, este año 13.

En otros países*

Colombia: 20 festivos.

Chile: 17 festivos.

Uruguay: 15 festivos.

Perú: 14 festivos.

Venezuela: 13 festivos

Costa Rica: 12 festivos.

Argentina: 12 festivos.

Brasil: 11 días festivos

Bolivia: 11 festivos.

Salvador: 11 festivos.

Guatemala: 11 festivos.

Honduras: 11 festivos.

Ecuador: 10 festivos.

Nicaragua: 9 festivos.

México: 7 festivos.

*Datos de Bloomberg Línea.

Cifras

Este año en Colombia hay 20 festivos.

Solo febrero y septiembre no cuentan con un día feriado.

Abril es el mes con más festivos, cuatro, aunque ninguno cae un lunes.

Enero, mayo, junio, julio, agosto, noviembre y diciembre, cuentan con dos festivos cada uno.

Octubre es el único mes que celebra un solo festivo.

Los festivos