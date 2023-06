Según El Tiempo, el próximo pago de la Renta Ciudadana se haría el 29 de junio, teniendo en cuenta que el primer ciclo de transferencias comenzó el 29 de abril y que Prosperidad Social dijo que los pagos se harían cada dos meses.

El diario también estima que la plata estaría disponible para que los beneficiarios lo retiren hasta el 30 de julio de 2023. Para tener certeza si ya se abonó la ayuda económica se puede acudir a los distintos canales de Prosperidad Social.

Cuánto pagan en Renta Ciudadana

Las personas priorizadas y que cumplen con los requisitos, como pertenecer a los grupos A y B del Sisbén, recibirán 500.000 pesos mensuales, es decir que se les transferirá 1’000.000 de pesos, correspondientes a los meses de junio y julio.

No obstante, no todos los beneficiarios del subsidio tendrán esa ayuda. Personas que no estén en situación de vulnerabilidad o pobreza podrían recibir hasta 120.000 pesos (60.000 pesos mensuales), según la condición de cada uno.

Por lo mismo, Prosperidad Social creó una calculadora para que las personas puedan estimar —de acuerdo con su región, la cantidad de hijos y su grupo de Sisbén o población— cuánto dinero les llegará.

Cómo saber si soy beneficiario de la Renta Ciudadana

Para hacer la consulta debe seguir estos pasos:

Ingresar a este link de Prosperidad Social. Elegir el botón ‘Familias inscritas’. Seleccionar, en la parte superior, ‘Consulte aquí si está inscrito’. Elegir el tipo de documento, escribir el número y la fecha de expedición. Marcar ‘No soy un robot’. Dar ‘Consultar’.

En seguida aparecerá un aviso donde Prosperidad Social indica si el titular del documento es beneficiario del subsidio.