Todo comenzó cuando el caricaturista publicó un trino en el que hace un llamado para que el mandatario no les meta los dedos en la boca a los colombianos con la afirmación de que el aumento de 6 % (en el salario mínimo) es el más alto en 25 años.

@IvanDuque saca pecho con su aumento del salario mínimo del 6% y dice que es el más alto en 25 años. El año pasado, Santos lo aumentó en 7% (bueno hay que admitir que ambos aumentos son una miseria, pero hay que decirlo) Duque no nos metáis los dedos en la boca.

Aunque de entrada fue una de las primeras impresiones que tuvo Matador sobre este tema, miles de usuarios y seguidores criticaron sus afirmaciones y le dieron un par de lecciones de economía.

De hecho, varios de los seguidores explicaron que no se puede comparar con el alza que se dio en el gobierno Santos cuando el salario mínimo subió 7 %. Esto debido a que para ese año la inflación sobrepasaba el alza del sueldo.

No se puede comparar 6% vs 7%. Debe compararse vs la inflación del año anterior. Y considerándose la inflación del año 2018, este 6% si es efectivamente el incremento más alto de los últimos años.

— Andrés F. Gómez S.™ (@afgomez) 21 de diciembre de 2018