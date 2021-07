Con este, serían 4 los hoteles Pestana CR7 en el mundo; uno, en Funchal, el pueblo de nacimiento de Cristiano Ronaldo en la isla portuguesa de Madeira; otro en Lisboa, capital portuguesa; uno en Madrid, España, y el de Nueva York.

En cuanto al de Times Square, se ubica en el corazón de la zona financiera de Manhattan: “El Pestana CR7 Times Square es un hotel cosmopolita ubicado en el centro de Manhattan; es fiel a un estilo de vida sofisticado, vibrante y conectado con el deporte”, dice la información del hotel en su sitio web.

Esta es la ubicación exacta del hotel Pestana CR7 Times Square:

Este es el anuncio de la apertura del nuevo hotel en ‘la gran manzana’ en la cuenta de Twitter de Cristiano Ronaldo:

What a magical date – 07.07 to introduce you to my new hotel @PestanaCR7 Times Square, in New York 🤩!

Book now and discover the coolest new hotel, in the best location in town!#PestanaCR7TimesSquare #PestanaCR7 pic.twitter.com/iD2JL8wPVA

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 7, 2021