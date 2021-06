La Eurocopa 2021 se quedó sin su actual campeón y sin una de las máximas estrellas del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, luego de que Bélgica venciera 1-0 a Portugal y lo eliminara en la fase de octavos de final.

Al finalizar el partido, las cámaras de televisión mostraron el momento en que Romelu Lukaku, delantero belga, abraza y consuela al goleador Cristiano Ronaldo.

Aunque la transmisión oficial no tomó el momento en que el astro de la Juventus sale de la cancha, un fanático que estaba en el estadio La Cartuja de Sevilla (España) sí grabó ese momento, que se viralizó en redes y por lo que Cristiano es blanco de muchas críticas.

Luego de saludar a su rival Kevin de Bruyne, ‘El bicho’ lanzó la banda de capitán al piso y luego la pateó, mostrando que estaba muy molesto. Una persona de la delegación de Portugal levantó el brazalete y abrazó a Cristiano Ronaldo para tratar de consolarlo, pero él alzó su brazo derecho, mostrando aún más su molestia por ser eliminado y haber jugado, aparentemente, su último partido en una Euro, pues en el 2024 tendrá 39 años.

El video se viralizó en todo el mundo y el diario portugués A Bola hizo una nota sobre ello, la cual tituló: “Portugal fue eliminada y el brazalete de Ronaldo salió a volar”.

En los comentarios de la noticia, los portugueses no perdonaron la actitud de su capitán y la calificaron de “vergonzosa” y “una falta de respeto”.

“Una vez más, es evidente que no tiene el carácter para ser capitán de la selección portuguesa” o “sentirse o saber que eres el mejor jugador del mundo debe darte mucha responsabilidad, respeto y humildad hacia el país que representas, pero lo que hizo fue muy feo, atacó a su propio país y eso no se le debe perdonar”, fueron otros de los comentarios.

Recientemente también se hizo viral un video de un montaje en el que una gigante botella de Coca-Cola se toma revancha de Cristiano Ronaldo y lo rechaza, haciendo alusión al momento en que el astro portugués rechazó la gaseosa y lanzó un mensaje al mundo de tomar agua.

