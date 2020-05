Quintero, en entrevista con Noticias RCN, habló sobre la reactivación gradual de la economía, luego de que el presidente Iván Duque anunciara este martes la reapertura de varios sectores de manufactura, en medio de la cuarentena provocada por la pandemia del coronavirus.

“Estamos solicitando que los 7 días de la semana sean considerados ordinarios y las horas nocturnas sean consideradas como normales, diurnas, para no recargar mucho más al sector productivo, los costos de producción, que en estos momentos no hay caja, no hay liquidez y todos debemos hacer un gran esfuerzo”, dijo a ese informativo la también líder del gremio de los mipymes.