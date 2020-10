green

Como ya abrieron muchas rutas aéreas en el país e incluso hay varios trayectos internacionales habilitados, los usuarios buscan la manera de viajar para tomar unas vacaciones, encontrarse con familiares o por motivos de negocio. Sin embargo, un factor que a veces desmotiva a las personas a realizar un viaje es el precio de los tiquetes, pues estos, si no se escogen adecuadamente, pueden salir muy costosos.

La solución a este problema no es dejar de viajar, sino estudiar todas las opciones disponibles antes de comprar tiquetes (que bajarían de precio gracias a una ley) y saber qué aspectos influyen en los precios de los vuelos para adquirir los pasajes en el mejor momento posible.

De hecho, el medio de comunicación español elDiario.es aseguró que, si bien no hay una “fórmula exacta” para conseguir tiquetes más baratos, sí hay ciertas recomendaciones que se pueden poner en práctica para tratar de obtener vuelos a un menor precio:

Ser flexible con las fechas de viaje y elegir aquellas en las que hay promociones o es temporada baja. También, optar por viajar en días de semana en lugar de fines de semana. Borrar las ‘cookies’ e historial de navegación, ya que el explorador lleva un registro de lo que el usuario busca. Por tanto, si la persona averigua un vuelo, luego se sale de la página y después vuelve a entrar, es probable que el tiquete esté más caro porque el navegador reconoce que hay un interés en dicha búsqueda. Activar las alertas de aerolíneas y metabuscadores es muy útil porque al usuario le llega una notificación cuando baja el precio del trayecto en el que está interesado. Así, puede aprovechar para comprar el tiquete a un menor costo. Comprar en el momento adecuado es otro consejo para ahorrar un buen dinero. Es mejor adquirir tiquetes aéreos entre semana, puesto que la gente busca más vuelos durante los fines de semana y, por ende, salen más caros. Además, es importante comprar los billetes con antelación: mínimo 7 semanas antes del viaje para trayectos nacionales. No facturar equipaje de bodega; esta recomendación aplica, sobre todo, para las aerolíneas de bajo costo, que ofrecen tarifas económicas, pero no incluyen equipaje de bodega en ellas. De ese modo, si el usuario quiere llevar una maleta grande, tendrá que pagar más de lo establecido.

¿Dónde se encuentran los vuelos más baratos de Colombia?

Para encontrar los vuelos más baratos del país es necesario revisar constantemente las páginas web de las aerolíneas, con el fin de estar al tanto en qué momento bajan los precios de los tiquetes y aprovechar para realizar la compra. Muchas de las empresas invitan a los usuarios a que se inscriban a sus plataformas para que les lleguen correos electrónicos informándoles sobre promociones.

Según el portal Viajala, las aerolíneas de bajo costo son las que más sacan ofertas para viajar, especialmente a destinos nacionales. Lo que hay que tener en cuenta es que la mayoría de promociones aplica para fechas específicas y en algunos trayectos en particular. Por tanto, aprovechar las ofertas de las aerolíneas es una ventaja para quienes desean viajar, pero no tienen una fecha seleccionada.

Además, hay temporadas como ‘Cyberlunes’ o ‘Hot Sale’ en las que las compañías lanzan promociones especiales, que no se encuentran habilitadas en ningún otro momento del año, agregó el medio en su publicación.

En el video que está a continuación explican cómo buscar vuelos baratos en algunos metabuscadores.

¿Cómo encontrar los vuelos más baratos?

De acuerdo con el buscador de vuelos Kayak, el punto principal a tener en cuenta para encontrar vuelos más baratos es buscarlos con anticipación, puesto que si se hace la reserva a pocos días del viaje, el tiquete saldrá más caro; esto sucede porque la mayoría de personas que compra tiquetes a último minuto son ejecutivos que deben viajar pronto por negocios y no son flexibles, entonces las aerolíneas utilizan esto para subir los precios.

En ese orden de ideas, lo ideal es realizar una reserva con mínimo 21 días de antelación para encontrar los vuelos más baratos. En su defecto, se pueden comprar tiquetes 14 días antes de la fecha de viaje, pero cabe recordar que es mejor comprarlo con mucho tiempo de anticipación. De hecho, Skyscanner recomienda comenzar a buscar vuelos 3 meses antes, especialmente si es a destinos internacionales.

Por otro lado, los pasajeros más flexibles con las fechas de viaje encuentran mejores ofertas. Muchas aerolíneas marcan en su calendario los días con mejor precio para volar, por lo que los usuarios pueden reservar en las fechas recomendadas.

Eso sí, antes de comprar un tiquete es necesario revisar varias opciones en distintos portales y comparar. Hay varios metabuscadores, como Kayak, Viajala, Despegar, Skyscanner, Atrápalo o Hopper, que son plataformas que ofrecen información sobre vuelos, aerolíneas y horarios, que brindan buenas alternativas de viajes. Las plataformas incluso cuentan con alertas para avisarles a los usuarios cuando baja de precio el trayecto de su interés. Lo importante es analizar todas las opciones disponibles antes de tomar una decisión.

Día de la semana más barato para volar

Según Kayak, aunque hay muchas teorías sobre el día más barato para volar, no se puede predecir, pues hay ocasiones en las que sale más económico viajar un sábado o un domingo, y otras, entre semana. Sin embargo, lo recomendable es no viajar en temporada alta (festivos, Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, entre otros) puesto que, durante esta época, los vuelos salen más costosos, sin importar el día de la semana.

Lo que sucede es que como el nivel de viajeros se incrementa en temporada alta, ya que muchos quieren viajar en puentes festivos o en ocasiones especiales, las aerolíneas aprovechan para aumentar el precio de los tiquetes exageradamente. Por ende, sale más barato volar en temporada baja porque las compañías bajan el costo de los tiquetes porque no es muy alta la demanda, apuntó Viajala.

Por su parte, Claudia Téllez, la responsable de Kayak para la región, le dijo a El Tiempo que no hay un día en específico en el que haya vuelos más económicos. “Existe el mito de que los martes hallas tarifas más económicas, pero esto no es verdad. Lo que sí es cierto es que si se viaja los martes o miércoles se encontrarán mejores precios, porque los aviones no están llenos” aseguró al informativo.

¿Qué día es más barato comprar tiquetes?

Aunque no es una constante, es mejor comprar tiquetes los martes o miércoles, puesto que son los días menos populares para buscar vuelos. Por el contrario, los usuarios suelen buscar viajes en avión con mayor frecuencia los viernes y domingos, por lo que es posible que los tiquetes estén más caros en estos días, afirmó Skyscanner. Asimismo, estos dos días son los más comunes para que las personas realicen viajes.

Una recomendación de la página web mencionada es aprovechar un tiempo libre durante la semana para buscar vuelos, y reservar un viaje de miércoles a sábado, por ejemplo, para que el tiquete salga más barato.

¿A qué hora están más baratos los vuelos?

Así como hay días de la semana en que los vuelos pueden salir más baratos, también hay ciertos horarios que influyen en el costo del tiquete. Skyscanner precisó que las aerolíneas, por lo general, reducen los precios de los vuelos “después de la caída del sol”, por lo que los viajes comprados en la noche o en la madrugada suelen salir más económicos.

En ese sentido, Kayak concuerda con la información del portal mencionado, ya que considera que la mejor hora para reservar un vuelo es las 3 de la madrugada porque no es mucha la gente que se pone a buscar viajes y a reservar en ese momento.

¿Cuánto cuesta cancelar un vuelo?

En ocasiones, los viajeros tienen pensado realizar un vuelo y compran el tiquete, pero le surge un imprevisto y no pueden hacer el viaje. Por tanto, es importante revisar los requisitos de la aerolínea seleccionada para viajar en cuanto a la cancelación de vuelos.

En Colombia, por ejemplo, hay casos específicos en los que los usuarios pueden retractarse de una compra, conforme a lo estipulado en la la Ley 1480 de 2011 y la Resolución 1375 de 2015. Según Portafolio, los pasajeros pueden arrepentirse de la compra del tiquete si cumplen con las siguientes condiciones:

El tiquete fue comprado por un medio no tradicional, como Internet, venta a domicilio, venta por catálogo o televisión.

El reclamo se hizo dentro de las 48 horas siguientes a la adquisición del tiquete.

Tienen que faltar mínimo 8 días para el vuelo nacional o 15 días para el vuelo internacional; no es posible retractarse uno o dos días antes del viaje.

Si el usuario cumple con estos requisitos, la aerolínea o agencia de viajes debe reembolsar el monto pagado en máximo 30 días calendario. Eso sí, las compañías pueden cobrar una penalidad por la cancelación del viaje, apuntó el medio mencionado.

Lo que establece la ley es que la penalidad para la cancelación de vuelos nacionales debe ser del 10 % del valor del tiquete o un máximo de 60 mil pesos; quedan excluidos los impuestos, agregó el informativo económico. Para los vuelos internacionales también es del 10 %, pero con un pago máximo de 50 dólares.

“Por ejemplo, en un tiquete que costó 100.000 pesos, si 40.000 pesos corresponden a impuestos, el valor neto del tiquete fue de 60.000 pesos. Así, la penalidad será de 6.000 pesos. Si el valor neto del pasaje fuera 600.000 pesos, la penalidad sería de 60.000 pesos. Pero si el valor neto supera los 600.000 pesos, igualmente la penalidad será de 60.000 pesos”, ejemplificó el portal nombrado.

En caso de que el usuario no cumpla con las condiciones mencionadas, pero igualmente deba cancelar su vuelo es necesario que revise las condiciones de su tiquete para ver qué cargos se le aplican en la devolución parcial de la tarifa.

¿Es necesario el pasaporte para vuelos nacionales?

Para realizar vuelos nacionales no es necesario mostrar el pasaporte, a menos de que el usuario tenga extraviada su cédula de ciudadanía; en este caso sí se puede usar el pasaporte como soporte de identidad para el vuelo.

El documento exigido por las autoridades para trayectos nacionales es la cédula de ciudadanía. Hasta comienzos de año, si la persona tenía que viajar, pero no tenía la cédula por robo o pérdida, debía presentar la denuncia en el aeropuerto. Sin embargo, reportó El Tiempo, la Aeronáutica Civil eliminó esta condición y ahora es posible mostrar la licencia de conducción, el pasaporte, la tarjeta profesional o la libreta militar al momento de viajar, si está extraviada la cédula.

¿Es seguro comprar vuelos por Internet?

Comprar vuelos por Internet es cada vez más común; de hecho, un estudio de Latam de 2018, citado por Portafolio, encontró que el 64 % de los pasajeros adquieren sus tiquetes ‘online’, tanto por la página web de las aerolíneas como por las plataformas de las agencias de viaje.

No obstante, como se trata de una actividad a través de Internet, siempre hay riesgo de recibir ciberataques, como ‘phishing’, o de que haya errores en los sitios web de las empresas. En efecto, Semana recogió varios casos de usuarios que fueron víctimas de fraude y equivocaciones del sistema, por lo que les hicieron más cobros de los que tenían que pagar e incluso no les aparecían los tiquetes después de haberlos comprado.

Para evitar estas situaciones, es necesario que la persona se asegure de recibir un resumen del pedido que contenga la descripción de la compra, pues esto servirá para hacer reclamos en caso de que haya un incumplimiento en la venta del tiquete, agregó el medio en su publicación.

Por otro lado, el usuario tiene que revisar muy bien la información del viaje antes de adquirir el tiquete. Así las cosas, es fundamental que verifique la tarifa del billete y los impuestos a pagar, las restricciones del viaje, las condiciones del reembolso, si el vuelo tiene escalas, cuál es el equipaje permitido, entre otras cosas.

¿Cuándo se reactivan los vuelos en Colombia?

Los vuelos nacionales en Colombia se reactivaron desde la primera semana de septiembre con unas rutas específicas en 15 ciudades y en determinados horarios. Sin embargo, ya se han habilitado más trayectos. A continuación, un video publicado en Twitter en el que el ministro de Salud habla sobre el tema.

Aprobamos la apertura de rutas aéreas en 15 ciudades, para facilitar la interconexión del país. Será un proceso controlado en el que se vigilarán los indicadores y se mantendrá la gradualidad. #PrevenciónYAcción pic.twitter.com/tCRMUqtmOR — MinSaludCol (@MinSaludCol) August 22, 2020

En cuanto a los vuelos internacionales, estos se reactivaron el 19 de septiembre. Por el momento, las personas pueden viajar desde Colombia a Estados Unidos, México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala. Antes del vuelo, deben asegurarse de tener descargada la aplicación CoronApp, al igual que en los vuelos nacionales, y cumplir con los requisitos del Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Aquí, un tuit de Migración Colombia con los 10 puntos que deben tener en cuenta los usuarios que van a viajar durante la pandemia de la COVID-19.

Antes de emprender un viaje internacional revisa el Decálogo del Buen Viajero en Tiempos de #COVID__19 👇🏼 pic.twitter.com/vnpWijjit2 — Migración Colombia (@MigracionCol) October 19, 2020

A pesar de que muchas personas sienten temor de volar durante la pandemia, un informe de Harvard reveló que viajar en avión es más seguro que salir a comer, ir de comprar o tomar el transporte público por todos los protocolos de bioseguridad y sistemas de limpieza que tienen las aerolíneas.