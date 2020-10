green

Luego de que varios vuelos se reactivaran a principios de septiembre (y cada vez son más los trayectos que abren las aerolíneas) las personas comenzaron a viajar a otras ciudades para reencontrarse con familiares, por temas laborales o, incluso, para hacer turismo.

Lo importante es realizar un viaje siguiendo todos los puntos que aparecen en la resolución 1054, emitida por el Ministerio de Salud, y cumpliendo con las recomendaciones que dan las aerolíneas (sobre todo, con respecto al frecuente lavado de manos) y los protocolos establecidos.

¿Cuál es el protocolo de bioseguridad antes de un vuelo?

Lo primero es no viajar si hay síntomas de fiebre, dolor de cabeza, náuseas y dificultad para respirar, pero, si no es el caso, los usuarios deben usar tapabocas todo el tiempo (y cambiarlo si ya ha pasado mucho tiempo con él), llevar gel antibacterial y alcohol para limpiarse las manos constantemente.

Además, deben mantener el distanciamiento social de 2 metros en el aeropuerto y asegurarse de que les tomen la temperatura. También, es recomendable no ir con acompañantes al aeropuerto (hay algunos que restringen la entrada a quienes no son viajeros) y no ir con demasiado tiempo de anticipación; para esto, es bueno realizar el check-in de manera ‘online’.

Por otra parte, es mejor viajar con maletas que no sean pesadas para no pedirle ayuda a alguien más y evitar el contacto, y optar por equipaje de mano pequeño que quepa debajo de la silla delantera del pasajero.

Asimismo, es mejor ir a la zona de embarque cuando el grupo del usuario sea llamado y evitar aglomeraciones en el lugar, especialmente al momento de hacer la fila para abordar.

Con respecto a los documentos para el viaje, es necesario mostrárselos a las autoridades, pero sin entregarlos, con el fin de que solo sea la persona quien los toque.

De igual manera, hay que descargar la aplicación CoronApp para diligenciar la información correspondiente antes de realizar un viaje.

¿Cuál es el protocolo de bioseguridad durante un vuelo?

Todos los pasajeros y el personal de la aerolínea deben usar tapabocas durante todo el viaje. Los viajeros deben llevar sus propios equipos de entretenimiento, en caso de desearlo, pues los de los aviones no están habilitados para evitar que haya contacto con revistas, folletos y la pantalla que está al frente.

Se recomienda a los pasajeros permanecer sentados durante todo el vuelo y solo ir al baño del avión en caso de ser necesario.

En este punto también es importante el tema del equipaje liviano, ya que muchas aerolíneas prohíben que sus colaboradores les ayuden a los pasajeros a subir o bajar maletas.

¿Cuál es el protocolo de bioseguridad después de un vuelo?

Al bajar del avión, es importante continuar con el uso del tapabocas para prevenir el contagio de COVID-19 y asegurarse de que haya una toma de temperatura en la ciudad de arribo.

En cuanto al reclamo de equipaje de bodega, los usuarios deben mantener el distanciamiento social de 2 metros mientras esperan que salgan sus maletas.

Adicionalmente, es necesario llenar la información correspondiente en la aplicación CoronApp durante los 14 días posteriores al vuelo, y reportar a la EPS y a la aerolínea si se presentan síntomas de COVID-19.

A continuación, un video sobre las medidas de bioseguridad en los aeropuertos.