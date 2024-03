Por: VALORA ANALITIK

Ante las dificultades financieras que enfrentan miles de colombianos debido a la desaceleración de la economía, el alto costo de vida y altas tasas de interés, cada vez más personas se ven imposibilitadas para cumplir con sus obligaciones crediticias.

De acuerdo con la firma Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, a corte de septiembre de 2023, se registró un incremento del 33,3% en el número de personas se declararon en quiebra frente al mismo periodo del año anterior.

Esto se debe a que dicho la insolvencia económica se ha convertido en una de las opciones más viables para reestructurar las deudas y recuperar la estabilidad financiera.

Cristian Valenzuela, fundador y CEO de Legal Aid, la primera prepagada de servicios jurídicos en el país, señala que la insolvencia proporciona un marco legal que protege al deudor de las acciones de cobro agresivas por parte de los acreedores, otorgándole tiempo y espacio para que renegocie con estos y organice sus finanzas, brindándole la oportunidad de comenzar de nuevo con un historial crediticio más limpio una vez que se complete el proceso.

Sin embargo, iniciar un proceso de este tipo conlleva una serie de consideraciones importantes y requisitos legales que deben tenerse en cuenta.

Consejos para iniciar el proceso de insolvencia económica

De acuerdo con Legal Aid, estas son algunas recomendaciones clave para quienes requieran iniciar un proceso de insolvencia en Colombia.

· Análisis financiero detallado

Antes de tomar la decisión de declararse en insolvencia económica, es crucial realizar una evaluación exhaustiva de la situación financiera personal.

Según el experto Cristian Valenzuela, esto implica comprender la magnitud de las deudas, los ingresos disponibles, los activos y pasivos, así como los gastos mensuales. “Tener una visión clara de la situación financiera proporcionará una base sólida para tomar decisiones informadas durante el proceso de insolvencia”, afirma.

· Explorar alternativas antes de declararse en insolvencia

Antes de declararse en quiebra, es importante explorar otras alternativas disponibles como la renegociación con los acreedores.

“En general, es recomendable intentar una negociación directa con las entidades financieras antes de iniciar un proceso de insolvencia, aunque depende de varios factores, tales como, la gravedad de su situación financiera, la disposición de las entidades y otros acreedores para negociar, el tiempo y los recursos que está dispuesto a invertir y su disposición para aceptar las consecuencias jurídicas de un proceso de insolvencia. Sin embargo, si la negociación directa no es posible o no tiene éxito, la insolvencia es la opción viable”, asegura Valenzuela.

· Buscar asesoramiento legal profesional

La declaración de insolvencia económica es un proceso complejo que requiere asesoramiento especializado. Por lo que es fundamental buscar la orientación de un abogado especializado en derecho concursal que pueda proporcionar asesoramiento experto y representación legal durante todo el proceso.

· Identificarse como persona natural no comerciante

De acuerdo con el experto, es fundamental verificar que, en el momento en que la persona desea iniciar un proceso de insolvencia, sea una persona natural no comerciante. Esto significa que no esté involucrada en actividades comerciales, que sus ingresos no provengan de negocios mercantiles y que no esté registrada en la Cámara de Comercio.

“Es esencial clarificar este aspecto antes de proceder con cualquier trámite relacionado con el proceso de insolvencia”, agrega.

· Prepare toda la documentación necesaria

Prepararse adecuadamente implica reunir toda la documentación necesaria que pueda respaldar su situación financiera actualizada. Esto incluye estados de cuenta bancarios, contratos de crédito, facturas pendientes y cualquier otro documento relevante que pueda proporcionar una visión clara de su situación financiera.

Cabe señalar que la declaración de insolvencia económica no es el fin del camino, sino más bien el comienzo de un proceso de reestructuración y recuperación financiera.

Por lo cual se debe aprovechar esta oportunidad para planificar y establecer metas financieras realistas para el futuro. Esto puede implicar la implementación de un presupuesto detallado, la adopción de hábitos financieros responsables y la búsqueda de oportunidades para mejorar la situación crediticia a largo plazo.

