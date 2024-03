Las autoridades avanzan con la investigación del ataque de una banda de gota a gota contra la vivienda de una mujer en Barranquilla por una deuda de 60 mil pesos. Con la información de la comunidad, ya se logró la identificación de estas personas y los vehículos en los que llegaron al sitio.

En video quedó registrado el momento en que la banda de gota a gota atacó con palos y piedras la vivienda de una cliente. Las imágenes, según las autoridades, son la evidencia más clara que tienen para dar con el paradero de los responsables.

La mujer atacada por los gota a gota estaba acompañada por otra femenina y estaba con tres menores de edad al interior de la vivienda.

“Si yo no entro acá me hubiera cogido en la puerta de la entrada y me dan por la espalda” aseguró la víctima.