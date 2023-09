El ministro TIC, Mauricio Lizcano, se declaró optimista frente al futuro del operador de telecomunicaciones Tigo, para el cual uno de sus accionistas, Millicom, lanzó una tercera propuesta de capitalización.

El funcionario, que participó en Cali en el congreso anual de Fenalco, recordó que la fecha límite para que EPM y Millicom lleguen a un acuerdo sobre la capitalización es el 11 de octubre, pues de lo contrario la compañía se sometería a un proceso de reorganización.

Reveló que se ha reunido en privado con EPM y Millicom, y que ha visto voluntad de arreglo tanto de parte del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, como de Millicom por una salida que les convenga a las partes, que defienda el patrimonio público y favorezca a los usuarios.

“Soy optimista de que el tema pueda salir bien”, manifestó Lizcano. Pero, ¿esa voz de optimismo es semejante a la que hubo cuando se empezaron a ventilar las dificultades económicas de empresas de otro sector como Viva y Ultra?

Ante esa inquietud el ministro respondió: “Son casos diferentes. El Gobierno lleva 6 meses haciéndole seguimiento al tema, llevamos 14 reuniones con superintendentes, de los ministerios de Comercio y TIC, y el presidente Petro está enterado de lo que sucede. Aquí no va pasar lo mismo que en Viva y Ultra, porque hemos estado atentos a lo que va pasando y si los accionistas no salvan a Tigo, el Gobierno no la va a dejar quebrar”.

Sobre el plan para salvar a Tigo, en un eventual escenario de no lograrse la capitalización, el ministro explicó que la carta es la reorganización en la que la Superintendencia de Sociedades nombraría un promotor para sacar a la empresa del problema en que está hoy, entre lo que se cuenta el no pago de algunas deudas por un tiempo.

Lizcano añadió que por ahora las opciones son la capitalización, la dilución accionaria de alguno de los socios o la reorganización.

Tigo seguirá funcionando

“Soy optimista de que antes del 11 de octubre los accionistas resuelvan y salven la empresa. En las reuniones privadas que he sostenido he visto una buena actitud. Los tres escenarios planteados son para salvar la empresa”, insistió.

“En cualquier caso Tigo va a seguir funcionando”, enfatizó el ministro, quien destacó la tercera propuesta presentada por Millicom a EPM para capitalizar a Tigo y al respuesta del alcalde Quintero en el sentido de evaluar la iniciativa.

Lizcano reconoció que la situación de Tigo le está haciendo ruido al proceso de subasta para la red 5G que se realizará en diciembre.

“Este asunto le está haciendo ruido al mercado, y no nos interesa que Tigo salga del negocio porque quedaríamos en manos de dos o tres empresas y eso no le conviene a nadie”, declaró el funcionario.

