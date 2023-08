Una investigación de la empresa británica Online Mortgage Advisor señaló que Medellín está en el top 10 de las ciudades de Latinoamérica en las que comprar o alquilar una propiedad es más difícil.

El análisis comparó cuántos metros cuadrados podría adquirir una persona que gana el salario promedio anual en cada ciudad, y qué porcentaje del sueldo promedio anual se destina a la renta para determinar el nivel de asequibilidad de alquiler.

Online Mortgage Advisor consideró que los sueldos son cada vez más precarios para cubrir todas las necesidades en medio de una alta inflación, principalmente por alimentos, en la región.

Vale anotar que el año anterior el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los alimentos en Colombia fue de 27,96%, mientras que el de los alquileres fue de 3,6%.

Según el estudio, desde el 2018, Brasilia sufrió el peor cambio con respecto a la capacidad de compra de propiedades, seguida de Santiago de Chile como la segunda en el ranking.

Para el caso de Medellín, quinta ciudad en el escalafón, una persona que el año anterior ganaba un sueldo promedio mensual de US$ 583 (unos $ 2,4 millones) solo podía adquirir 2,9 metros cuadrados, lo que significó 0,5 metros cuadrados menos que en el 2018, cuando le alcanzaba para 3,4 metros.

También se calculó cómo ha cambiado a través de los años la capacidad del alquiler en Latinoamérica para quienes ganan un salario medio local.

Santo Domingo, en República Dominicana, es la ciudad latinoamericana que ha visto el peor cambio en la capacidad del alquiler. En 2018, ya era alto: alguien que vivía en la ciudad tenía que gastar el 110% del salario medio mensual. Esta cifra aumentó al 198 % de un salario medio en 2022, lo que significa un incremento del 87,9 %.

Para Medellín, novena en esta escala, el aumento fue de 20,9 %, pues alguien que ganaba US$ 357,34 por mes en el 2018 debía destinar el 75,62 % para el pago de alquiler (US$ 270,21). Para el año anterior de un salario medio de US$406,34 se destinaba el 96,48 % para arrendamiento, es decir unos US$ 392,03.

Pero, el resultado de este tipo de análisis puede tener otra interpretación. Expertos inmobiliarios de la Lonja indicaron que Online Mortgage Advisor lo que hace es una consideración sobre los lugares con brechas más amplias en la relación precio/salario, señalando que esos son menos buenos para comprar o alquilar.

Sin embargo, si se mira desde un punto de vista diferente, lo que se muestra como una elevada relación precio/salario termina siendo una alta tasa de valorización, es decir, desde el punto de vista inmobiliario son mejores lugares para invertir, si le alcanza.

Otras observaciones

De otro lado, un análisis realizado por el portal inmobiliario Properati mostró que durante los primeros meses de este año 2023 los arriendos en Medellín se incrementaron hasta un 81% y disminuyeron hasta un 16%, dependiendo del barrio o sector.

De acuerdo con ese reporte el costo del arriendo por metro cuadrado aumentó en 75 de los 84 barrios analizados, siendo Bolivariana (Laureles) es el barrio que registró el mayor incremento, con un 81 %.

En este sector el precio medio por metro cuadrado pasó de $ 25.500 en enero a $ 46.200 en abril, esto quiere decir que el arriendo promedio para un apartamento de 70 metros cuadrados pasó de costar $ 1,78 millones en enero a $ 3,23 millones en abril.

En contraste, en 9 de los 84 barrios analizados, el arriendo para un apartamento bajó entre el 16 % y el 1 %. Según los datos de Properati, Gerona (Buenos Aires) fue donde más ha bajó el precio entre enero y abril, con un 16%.

En Villa Nueva (La Candelaria en zona céntrica), el alquiler por metro cuadrado cayó un 11% y en San Javier la disminución fue del 8%.

Bajón en ventas de vivienda

Por otro lado, un indicador a la baja es el de las ventas de vivienda en el país, pues en el primer semestre la reducción fue del 53,3%. Entre enero y junio las ventas de vivienda nueva llegaron a 64.266 unidades, lo que según Camacol representó una disminución de 73.260 unidades frente al mismo periodo de 2022.

Analistas de Bancolombia estiman que con la dinámica actual del sector, este año cerrará con 125.600 viviendas vendidas, para un promedio de unas 10.200 unidades mensuales.

Adicionalmente, la disposición a comprar vivienda, medida por Fedesarrollo, se ubicó en -43,5% en junio, siendo este el menor valor del año, pero aún en niveles solo superados por la pandemia.