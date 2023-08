El más reciente informe de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, confirma la desaceleración que vive el sector en el país por cuenta del bajonazo en ventas de vivienda y otros indicadores de los cuales el Quindío no es ajeno.

Según el análisis de cifras, presentado por Camacol en los últimos 12 meses a junio de 2023, se registró una contracción en los indicadores nacionales de lanzamientos, iniciaciones y ventas de viviendas, afectando el panorama general de la industria. Incluso, hace unos meses registró los peores números en años.

El balance de los indicadores nacionales muestra una contracción significativa en las actividades del sector. Los lanzamientos, iniciaciones y ventas de viviendas disminuyeron en un 42.3 %, 16.1 % y 38.5 %, respectivamente, en comparación con el mismo período del año anterior.

En cuanto a la oferta, se observó un leve incremento del 3.9 % en el número de unidades disponibles a nivel nacional. Sin embargo, el aumento más significativo se presentó en los despidos, que crecieron un preocupante.

65.1 %. Esto representa un incremento considerable en las viviendas desistidas, pasando de 20.000 a 33.000 unidades en comparación con el año pasado.

A nivel local, las cifras en el departamento del Quindío reflejan un panorama similar. Las ventas de viviendas en la ciudad de Armenia, durante el último año, es decir, de julio de 2022 a junio de 2023, se contrajeron en un 26.9 %. Esta reducción se traduce en una disminución significativa en el número de unidades comercializadas, pasando de 3.106 a 2.269 en los últimos 12 meses.

Del total de ventas del último año en Armenia, el 48.7 % corresponde al estrato 3, lo que resalta la relevancia de este segmento en el mercado local. Además, el 40.9 % de lo vendido se concentra en la Comuna Centenario, ubicada al sur de la ciudad.

El análisis de las ventas, según el tipo de vivienda, muestra que el 95.8 % de las unidades comercializadas son apartamentos. Además, el 76.2 % de las ventas se realizaron en la fase de preventa, lo que destaca la importancia de esta etapa en el proceso de comercialización de viviendas en la ciudad.

En cuanto al tipo de viviendas, el informe de Camacol Quindío revela que el 56.3 % de las ventas pertenecen al segmento de Vivienda Social, mientras que el 43.7 % son No Vis. El tamaño de las unidades también es un factor relevante en el mercado. Las viviendas con un área entre 51 a 70 metros cuadrados fueron las más comercializadas, representando el 43.3 % de las ventas totales en el último año.

Por otro lado, la oferta de viviendas en Armenia para el mes de junio de 2023 se situó en 1.414 unidades disponibles para su comercialización. El

30.7 % de estas pertenecen al estrato 5, mientras que el 29.1 % corresponde al estrato 4. Además, el 58.7 % de la oferta se concentra en la Comuna Quimbaya, ubicada al norte de la ciudad.

Otros datos dados a conocer por Camacol indican que el 92.4 % de la oferta corresponde a apartamentos. La fase de preventa también es predominante en la oferta, ya que el 61 % de las unidades disponibles se encuentra en esta etapa.

Al igual que en las ventas, el segmento de Vivienda No Vis tiene una mayor participación en la oferta, representando el 62.9 % de las unidades disponibles. El tamaño de las unidades disponibles también sigue una tendencia similar a las ventas. Las viviendas con un área entre 51 a 70 metros cuadrados son las más representativas en la oferta, con el 44.1 % de participación, seguidas por las unidades con área menor o igual a 50 metros cuadrados, que cuentan con el 24 % de participación dentro del mercado.

“El análisis de estas cifras muestra que el departamento no está ajeno a la desaceleración del sector de la construcción a nivel nacional. Hemos visto cómo a lo largo de los últimos 4 años se ha disminuido paulatinamente la oferta de unidades residenciales en Armenia en donde pasamos de 3.990 unidades en oferta en junio de 2019 a 1.414 unidades en junio de 2023”, señalaron desde el gremio de la construcción.

Añadieron que, aunque el mercado de vivienda se ajustó durante los últimos años para evitar la sobreoferta, la falta de incentivos efectivos puede dificultar la recuperación plena de las cifras prepandemia.

“Los candidatos a las próximas elecciones regionales deben considerar al sector de la construcción como un eslabón estratégico para el desarrollo de la región y trabajar en conjunto con el gremio y los empresarios para cerrar brechas sociales y mejorar la calidad de vida de la población a través de soluciones dignas. La generación de empleo en el sector depende de las iniciaciones, por lo que es crucial impulsar proyectos que impulsen la actividad edificadora”, reportaron desde Camacol.

Continuaron diciendo que, sin alicientes efectivos que impulsen la operación del sector, es difícil para esta región llegar nuevamente a cifras prepandemia en materia de volumen de unidades residenciales disponibles.

“Todas las variables están interrelacionadas, la oferta está ligada tanto a los lanzamientos como a las ventas, y a su vez, los lanzamientos se producen dependiendo del volumen de comercialización generado en determinado período, pues si no se vende, no se lanza, y cuando se frenan las ventas igual sucede con las iniciaciones. Además, no todo lo que se lanza significa que se vaya a construir, pues los factores del mercado deben ser los apropiados para garantizar que tanto la empresa constructora cuente con la seguridad de poder llevar a cabo su proyecto como que el cliente o comprador cuente con los recursos para concretar su plan de vida”, concluyeron desde Camacol.