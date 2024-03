¿Si estoy en casa trabajando y tengo una lesión o percance de salud esto puede ser considerado un accidente laboral? ¿Qué dice ley? Estas son solo algunas de las dudas que por lo general tienen los empleados o colaboradores de las empresas quienes no saben qué hacer o a quién reportar si presentan un accidente mientras trabajan en casa.

De acuerdo con Juan David Cardona García, docente de la Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo de Areandina, seccional Pereira, para responder a estas preguntas lo primero que hay que tener en cuenta es la definición de accidente de trabajo, un concepto emitido en la ley 1562 de 2012.

Según Cardona, siempre prima la vida del trabajador y del ser humano, es decir, de la persona que presta un servicio.

Tome nota, porque según el accidente de trabajo y su gravedad tiene un proceso distinto.

Ahora, si el accidente no es grave o leve, a la luz de lo definido en la resolución 1401 de 2007, solo basta con reportarlo a la ARL y la EPS.

Sin embargo, explica el docente de Areandina, “en ambos casos –grave y no grave–, el suceso se tiene que reportar dentro de los dos días hábiles después de ocurrido el evento.

De acuerdo con estadísticas oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social, se presentaron 745 muertes reportadas por accidentes de trabajo, 13 decesos por enfermedades laborales calificadas, 388 pensiones por invalidez a causa de accidentes de trabajo y 87 pensiones por invalidez como consecuencia de enfermedades laborales.

El sector económico que más registro esos episodios fue la industria manufacturera con 96.196 casos, seguido del sector construcción con 68.207. Según Cardona, es importante que las empresas trabajen en los mecanismos de prevención para evitar este tipo de accidentes con acciones oportunas.

“No podríamos afirmar que el hecho de trabajar de forma remota garantice la no ocurrencia de estos episodios, a no ser que el trabajador no se levante a trabajar; sin embargo, aun así, persiste el riesgo; de hecho, al laborar en casa la persona no está bajo un control presencial de un responsable de su seguridad y salud que le oriente en materia de prevención”.