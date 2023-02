Asegura que hace unos meses sufrió un accidente laboral y ahora el médico laboral de la ARL le informó que lo que tiene no es una enfermedad laboral, sino una enfermedad común.

En diálogo con Q’Hubo, el muchacho que trabaja como operario de barrido de Interaseo (escobita), recordó que el 6 de agosto de 2022 a eso de las 3 de la mañana cuando hacía turno apoyando la recolección de desechos, se lastimó el tobillo.

“Me iba a subir al carro, pero me lastimé el tobillo con el estribo del carro recolector. El conductor al parecer no se percató del hecho y siguió. Yo caí del carro y el conductor paró unas tres cuadras más adelante. El tobillo me dolía mucho, traté de seguir trabajando así, pero no pude”, dijo.

E indicó que acudió al servicio de urgencias de una clínica de la ciudad. Lo atendieron gracias al Soat del vehículo. Le diagnosticaron esguince y torcedura de tobillo. Aunque le descartaron fractura, han pasado casi seis meses y el trabajador asegura que el pie le sigue doliendo y no lo puede apoyar.

Según su versión, a mediados de enero el ortopedista de la clínica le expresó que no le podía dar más incapacidad porque si lo hacía, lo más probable era que la empresa (Interaseo) lo iba a despedir.

“El especialista me dijo eso de buena manera, no obstante, yo no estoy bien. El dolor que siento es intenso y a duras penas puedo usar tenis, zapatos suaves. Además, el médico laboral de AXA Colpatria determinó que supuestamente yo tengo una enfermedad común y no una enfermedad laboral. Antes de la caída yo estaba muy bien”.

Enfermedad no laboral

El joven explicó que fue a Bogotá a una cita con el médico laboral de la ARL, quien le diagnosticó fascitis plantar, un tipo de inflamación en la planta del pie. El profesional le dio unas recomendaciones para ejercer su trabajo. Según el documento, el operario de barrido debe evitar desplazamientos en terrenos irregulares, evitar subir y bajar escaleras y usar zapato blando, entre otras.

“El especialista me mandó para el médico de la EPS, pero en la EPS. me dijeron que ese era un caso de la ARL. Hace unos días se terminó la incapacidad y la opción que me dio la empresa fue que recorriera algunos barrios informándole a los usuarios el cambio de horario del paso del carro recolector. Les dije que no podía caminar largos trayectos y me contestaron que no me podían tener haciendo nada. Me dieron la opción de salir de vacaciones y no sé qué puede suceder con mi empleo”, puntualizó. Iván no descarta tomar acciones legales, si es necesario.