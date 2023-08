En Internet existen decenas de opciones legales para ganar dinero y tener un ingreso extra (en caso de ya tener uno fijo) o no quedarse con las manos cruzadas, y una de ellas es enseñar un idioma que domine.

(Vea también: Truco para ganar dinero en redes sociales sin tener muchos seguidores; tome nota)

De acuerdo con La W, hay cinco plataformas recomendadas para postularse como profesor de español, en las que se puede cobrar desde 7 y hasta 20 dólares, por hora, según su experiencia.

No obstante, también se pueden inscribir personas que no tienen un certificado como profesores, pero sí un conocimiento profundo en las reglas gramaticales del español y la capacidad de enseñar, pues las plataformas no siempre piden un certificado o título, agregó el medio.

Lee También

Plataformas para ganar dinero enseñando español y cómo funcionan

Según la emisora, estas cinco son las más recomendables para empezar tener ingresos enseñando español:

Verbling Preply Italki ClassGap Lingoda

(Vea también: Mucho ojo con estas 4 recomendaciones si va a invertir su plata en plataformas digitales)

Las personas se postulan en la que elijan llenando una inscripción, colocando una foto y los certificados de enseñanza (en caso de tenerlos) y explicando por qué quiere enseñar español. Posteriormente, debe mostrar con un video la metodología que usará para las clases.

Como en todo negocio, las plataformas de Internet exige un porcentaje de las ganancias, que oscila entre el 15 % y el 30 %, y acostumbran a hacer los envíos del dinero por PayPal o Transferwise, agregó el medio.