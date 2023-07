Las inversiones a través de plataformas digitales se han multiplicado exponencialmente en los últimos años convirtiéndose en una de las primeras herramientas para las nuevas generaciones de hacer rendir su dinero de una manera más sencilla y práctica en medio de una economía tan desequilibrada.

Sin embargo, frente al acelerado surgimiento de este tipo de espacios digitales, los usuarios deberán tener en cuenta algunas cosas antes de sumergirse en estas plataformas, entre ellas, antes de hacer cualquier transacción de este tipo, se debería pensar en el monto que cada usuario puede invertir, su perfil de riesgo y el plazo a recibir la rentabilidad.

Todas las plataformas tienen diferentes tipos de rentabilidades dependiendo del tipo de inversión que se quiera hacer. Por ejemplo, en la actualidad estas plataformas ofrecen alternativas tan diversas que pueden llegar a tener opciones como los tradicionales CDT’s, hasta otras opciones como ‘factoring’, acciones de empresas, fondos de inversión colectiva, entre otros.

Por lo tanto, lo importante antes de ingresar a cualquiera de ellas, es tener claro sus objetivos de inversión, los riesgos asociados y cómo se mitigan, la experiencia de la startup en el mercado, y lo más importante: que se eduque financieramente.

Para aquellas personas que se están iniciando en el mundo de las inversiones, estas son las cinco recomendaciones que pueden llegar a tener en cuenta a la hora de invertir a través de una plataforma digital:

Cómo evitar que lo tumben con inversiones por medio de plataformas

1. Identifique qué tipo de inversionista es: antes de tomar la decisión de la plataforma y el tipo de inversión qué más le convenga, es importante poder identificar el perfil inversionista que pueda llegar a ser. Para ello, debería hacer un análisis partiendo de la base sobre los ingresos y egresos mensuales que tiene, saber qué tan estable es económicamente hablando, y en ese sentido precise las deudas que tiene; tome en cuenta su edad, su situación patrimonial y sus expectativas de ahorro, entre otras cosas.

Haciendo esto, podrá identificarse dentro alguno de los perfiles más comunes en el mundo de las inversiones, que son: conservador, moderado o agresivo.

2. Conozca los tiempos y la rentabilidad: dependiendo del punto anterior podrá identificar diferentes alternativas de inversión, por ejemplo, Trii que es una plataforma autorizada por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) permite invertir tanto en ETF’s como en acciones directas de empresas como Banco de Chile, Pfizer, Amazon, Apple, Citi o Falabella, y opera en Colombia, Perú y Chile, o Sosty le permite a los usuarios hacerlo en ganadería sostenible y ofrece rentabilidades en plazos que van entre los seis a los 13 meses.

Si bien hay diferentes alternativas, a diferentes plazos, es importante leer e investigar bien acerca de los tiempos y el porcentaje de rentabilidad que se gana la persona sobre el capital invertido. Mesfix, por ejemplo, en su mercado ofrece rentabilidades que llegan al 30 % E.A., y sus tiempos son de corto plazo (30 a 120 días).

3. Riesgos: el tercer factor que se debe tener en cuenta es el tema de riesgos, por lo que es necesario que las personas se informen sobre el modelo de negocio de la plataforma. En el caso de las startups, la mayoría muestra en su página cuáles pueden llegar a ser los principales peligros a la hora de invertir, como una fluctuación en el mercado, un desastre natural o problemas en un cultivo, como es en el caso de AGRAPP.

No obstante, y pese a que la mayoría tienen diferentes herramientas de mitigación de riesgos, no hay que olvidar que es una inversión y que por lo tanto por más mínimo que sea existe algún riesgo.

4. Investigue bien sobre la startup: es fundamental investigar un poco acerca de la trayectoría de la startup que desarrolló la plataforma de inversión, y para ello puede tener en cuenta factores como: quiénes son los founders, cuál es su trayectoría, qué tiempo tiene en el mercado la compañía, si pertenece a algún gremio como: la Andi o Colombia Fintech; si cuenta con algún apoyo de fondos o aceleradoras, e incluso, si ha conseguido algún premio.

Lee También

5. Tenga paciencia y claros sus objetivos: como ya sabemos, todas las inversiones tienen un periodo de tiempo prudente dependiendo del activo en el cual se invierte. Cabe señalar que muchas veces estos periodos dependen del riesgo de la inversión, y algunas rentabilidades se podrán ver a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de la ruta y estrategia de inversión que haya decidido tomar.

No obstante, no hay que olvidarse de controlar las emociones y esperar, puesto que cierto tipo de inversiones fluctúan dependiendo del mercado. Lo más recomendable para los inversores no experimentados es, tener claro su objetivo, ser paciente y respetar la estrategia inicial.