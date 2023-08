El manejo de las basuras en la capital del país, en donde se generan 7.500 toneladas de residuos cada día, sigue siendo un reto. En ese sentido, recientemente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, denunció que restaurantes de cadena en la zona rosa de la capital estarían arrojando a las calles bolsas de basura, sin respetar los lineamientos para la disposición de estos desechos.

“¿Qué pasa El Corral, Juan Valdez y Chef Burger en la Zona Rosa? No hay derecho a que no separen, no reciclen y además rieguen y boten basura en cualquier lado! Además de la multa, invito a la ciudadanía a sancionar social y económicamente a los que ensucian Bogotá”, indicó la mandataria, a través de redes sociales.