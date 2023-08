Con los crespos hechos anda por estos días Claudia López no solo por las críticas que recibe a diario en Bogotá por el problema de la inseguridad, sino por algunas acciones de varios restaurantes muy conocidos en la ciudad que le sacaron la rabia.

De hecho, la alcaldesa utilizó sus redes sociales para pasarles la factura a estos negocios, que son El Corral, Juan Valdez y Chef Burguer, por un video que le pasaron y en el que se ven a empleados de estos locales botando la basura en las calles de la zona rosa en el norte de Bogotá, un área muy concurrida sobre todos los fines de semana.

“¿Qué pasa El Corral, Juan Valdez y Chef Burguer zona rosa? No hay derecho a que no separen, no reciclen y además rieguen y boten basura en cualquier lado. Además de la multa, invito a la ciudadanía a sancionar social y económicamente a los que ensucian a Bogotá”, trinó López.

Qué pasa @ElCorral_ @JuanValdezCafe @ChefBurgerCo Zona Rosa?

No hay derecho a que no separen, no ♻️ y además rieguen y boten basura en cualquier lado!

Además de la multa, invito a la ciudadanía a sancionar social y económicamente a los que ensucian Bogotá

pic.twitter.com/vtyDgI6Ztf — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 13, 2023

De hecho, la Alcaldía de Bogotá anunció cambios en la gestión de basuras, con el objetivo de disminuir la presencia de desechos en los espacios públicos. David Riveros, secretario de Gobierno, habló en Noticias Caracol sobre esta iniciativa.

La idea es quien bote basura o desechos en los días y horas en que no pasa el camión recolector recibirá una multa económica de 620.000 pesos. En el caso de los barrios, cada vecino deberá aportar 130 pesos a este proyecto, con el objetivo de que las calles de Bogotá luzcan mucho más limpias.

“Cada predio es responsable de tener su frente limpio. Con esto no buscamos recaudar más dinero por multas, sino que se cumpla con las normas para que la ciudad esté limpia”, manifestó también Claudia López en Twitter.