Una situación que viven muchos restaurantes al día es que luego de servir la comida, la persona que la consumió se retira del establecimiento sin pagar su respectiva cuenta, causándole un problema tanto a los meseros como al dueño del lugar.

(Ver también: Legendario negocio amasó fama en Colombia (antes de Frisby), pero se quemó feo; aún existe)

Ante esto, la creencia es que si una persona no tiene con qué pagar la cuenta, podrá lavar los platos como un acuerdo para saldar la deuda, pero tampoco es así.

Aunque para los ciudadanos puede ser tomado como algo grave, ya que podría ser considerado como robar, para los principios de la justicia no puede ser nombrado como tal, así que realmente la persona que haga este tipo de acciones no se vería fuertemente perjudicada, al menos legalmente.

Según explicó Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, “el hecho de no pagar una cuenta no es un delito en el país“, explicó en dialogo con el diario El Tiempo.

Lee También

De hecho, no puede ser tomado como tal porque, tal como explica la página Ciencias del Derecho, para que un delito sea configurado como tal, debe contar con tres elementos claves: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.

En este caso en particular de irse sin pagar, no se puede tomar como hurto porque aunque hay tipicidad y culpabilidad, no hay antijuridicidad, ya que, agregó el abogado, “la antijuridicidad material tiene que ver con el grado de afectación al bien jurídico, en este caso el patrimonio, así que dependerá del monto del hurto y a quien se le haga”. Es decir, tendría que ser una suma muy alta de dinero para que esta acción sea tomada como tal.