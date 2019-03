A través de su página web, Minvivienda informó que ese cobro lo están haciendo con el argumento de entregar una carpeta con los papeles para aplicar al programa de arrendamiento social del Gobierno Nacional.

Por este motivo, la cartera de Vivienda reiteró en su comunicado que no cuenta con personal encargado para realizar esta labor y, en ningún caso, cobra para que las familias interesadas puedan postularse a alguno de los subsidios de vivienda.

Adicionalmente, el Ministerio de Vivienda anunció que en Soacha (Cundinamarca) se están presentando casos de ofrecimiento de viviendas gratuitas en nombre del Gobierno, motivo por el cual hace un llamado a la ciudadanía a que se informe de los requisitos para estas ayudas directamente en su página web, informó El Espectador.

La postulación al Semillero de Propietarios es totalmente gratuita y sin intermediarios, y se puede hacer a través de este enlace o en las oficinas del Fondo Nacional del Ahorro.

Cabe recordar que este semillero está focalizado en aquellos hogares que no tengan vivienda propia, no hayan sido previamente beneficiarios de programas de vivienda del gobierno y no tengan ingresos superiores a dos salarios mínimos legales vigentes (1’656.000 pesos).