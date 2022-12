La temporada de fin de año suele ser una época de celebraciones y gastos adicionales en los hogares, pues las familias compran ropa, regalos y otros artículos que no son adquiridos con tanta frecuencia a lo largo del año.

Expertos del Banco BBVA recomiendan tomar las cosas con calma para evitar que se presenten compras y gastos desbordados que se conviertan en un dolor de cabeza a final de mes.

Tips para ahorrar y no gastar de más en Navidad

Lo primero que recomiendan los expertos es organizar los ingresos, pues aunque suene obvio, muchas personas no hacen cuentas (o las hacen mal) y terminan gastando más dinero del que les llegará a final de mes.

Desde la comida para la cena de Nochebuena, hasta los detalles para sus familiares, deben estar en una lista de tal manera que se tenga control de lo que realmente se debe comprar. Los gastos hormiga son los enemigos a derrotar.

Con lista en mano, sáqueles tiempo a las compras para que pueda verificar el precio de cada producto en al menos dos tiendas. La idea es comprar al mejor precio. Si hace sus compras de afán no tendrá la oportunidad de comparar.

Al crédito es mejor decirle que no. Usar la tarjeta de crédito en diciembre no es negocio porque la tasa de usura, medida con la que los bancos ponen los topes para los intereses, subió a 41,46 %, un aumento altísimo que no se veía desde 2007.

La alternativa para aquellos que no tienen el dinero para hacer las compras y deben usar la tarjeta de crédito es no diferir a más de una cuota, pues desde la segunda empiezan a correr los intereses que terminan apretando los bolsillos de millones de colombianos.

Y para cerrar, se recomienda guardar cierto porcentaje de dinero para iniciar el próximo año con todos los poderes. Tener comprometido el 100 % del salario de diciembre (y la prima, para quienes la reciben) para pagar las compras navideñas es una situación que puede ponerlo en aprietos durante las primeras semanas de enero de 2023.