Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, las microempresas representan el 90 % del mercado, aportan entre el 60 % y el 70 % del empleo y, además, tienen una participación del 50 % en el producto interno bruto, PIB.

No obstante, Semana indicó que cuando los micronegocios buscan crecer tienen que enfrentar muchos obstáculos, dado que no pueden acceder fácilmente a créditos o préstamos financieros porque los bancos consideran que otorgarles oportunidades económicas representaría un riesgo muy alto.

“[Argumentan] que no tienen amplia experiencia en el rubro, o no tienen los años suficientes con su negocio activo, o no cuentan con un historial crediticio, o están mal calificados en centrales de riesgos”, aseguró la revista.