Después de un mes de estar en mi amada África 🌍 es hora de decir hasta pronto volando sobre el desierto más antiguo del mundo y sus dunas rojas rojas. Esta podría ser mi forma favorita de ver un amanecer 🌅. Una vez uno despega el viento decide el destino de uno, no se oye absolutamente nada, es una paz absoluta, uno tiene una meditación interna viendo las maravillas de nuestra tierra, de lo que uno está viendo, viviendo. Todo el mundo en la canasta tiene una vibra increíble, todos positivos, todo sonrientes. Uno ve a Namibia y a sus Oryx desde los cielos!!! Al aterrizar un desayuno de campeones dentro del Parque nacional. Sigan viajando, es lo único que uno puede comprar que lo hace más rico!! Gracias a todos por sus mensajes, consejos y comentarios de este viaje!!!,😉Sossusvlei, Namibia 🇳🇦 #chbaroundtheworld @namibsky ————————————————— After a month in beautiful Africa 🌍 is time to say good bye breathing pure air on top of the oldest desert 🏜 in the world!!! This could be my favorite way to see a sunrise 🌅. Once you take off the wind desides your destiny, there's no noice whatsoever, you have like an internal meditation of what your seeing, what you are living. The people surrounding you with the best vibe in the world. Everyone smiles!! You see Namibia and its Oryx from the sky!! Once you land a powerful breakfast is waiting for you! Keep on traveling, is the only thing you can buy that makes you richer!!! Thanks to everyone one of you for your messages, advice and comments of this trip!! 😉Sossusvlei, Namibia 🇳🇦 . . #travel #viajar #hotairballoon