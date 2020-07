green

En la misiva, a la que tuvo acceso Pulzo, la representante del operador denuncia irregularidades en un proceso abierto por el banco cuyo objetivo es prestar los servicios de TIC de conectividad y seguridad informática para el funcionamiento y operación de dicha entidad financiera.

Según Claro, su competencia, Colombia Telecomunicaciones (Telefónica, Movistar), tuvo acceso a “información privilegiada” con el consentimiento del Banco Agrario.

Los documentos a los que hace mención el operador con más usuarios en Colombia tienen información consignada en el Formato No. 9 – Centros de Acopio; Formato No. 10 – Acreditación de Experiencia; Formato No. 11 – cobertura de sd wan; Formato No. 12 – Soporte a las soluciones ofertadas; Formato No. 13 – Experiencia del equipo de trabajo; Formato No. 14 – Cotización y precios unitarios, aval de la oferta presentada, Datasheets.

Según Claro, el Banco Agrario solicitó información para revelar a los interesados en el proceso dichos documentos, pero el operador argumentó que tenían carácter de privado.

“A pesar de que Comcel (Claro) sustentó robusta y oportunamente las razones por las cuales los Documentos Revelados tenían el carácter de reservados, el Banco Agrario decidió de forma unilateral proceder con la revelación a Colombia Telecomunicaciones S.A. de documentos catalogados expresamente como confidenciales por Comcel S.A.”, señala la misiva de la representante legal de Claro.

En desarrollo…