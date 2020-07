Alkosto se volvió tema de conversación en esa red social por cuenta de aquellas personas que señalaron que fue uno de los almacenes de cadena que más se benefició durante los primeros días sin IVA.

Esa compañía fue la que más polémica causó en aquellas jornadas. En la primera se presentaron filas de cientos de personas a las afueras de algunas de sus sedes, y en una que otra hubo problemas de orden público por los que fueron cerradas antes del mediodía.

En la segunda jornada de descuentos, en la que quedó prohibido comprar electrodomésticos de forma presencial, la concentración de clientes de Alkosto mutó de sus sedes en el país a su página web, con filas virtuales que alcanzaron más de medio millón de personas esperando ingreso.

Esos hechos fueron los que recordaron muchos de los usuarios de Twitter que hicieron tendencia a esa empresa luego de que se confirmara el aplazamiento del tercer día sin IVA. Algunos criticaron al presidente Duque porque, en su concepto, la única “economía que se reactivó” fue la de las grandes compañías como Alkosto, mientras que otros ironizaron con sus ganas de hacer fila virtual este domingo.

Aún no se ha definido la fecha exacta en la que se realizará el tercer día sin IVA, pero José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, dijo en Blu Radio que espera que la jornada se pueda hacer a finales del último trimestre de este año, posiblemente en octubre o noviembre cuando la propagación de coronavirus en el país haya bajado.

Estas son algunas de las publicaciones que se hicieron sobre Alkosto luego del anuncio del Gobierno:

No la cojan contra Alkosto, es una de las empresas colombianas que no despidió a sus empleados y les dio todas las garantías de seguridad para trabajar sin riesgos de contagio. Las acciones del mal gobierno no deben opacar a las industrias que están haciendo bien las cosas.

— 🦉 🍃Andrea W 🍂 (@AndreaDobleu) July 15, 2020