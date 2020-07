El padre Jesús Hernán Orjuela, conocido popularmente como ‘Chucho’, insistió en que la crisis que atraviesa el mundo tiene muy afectadas las finanzas de los católicos. En entrevista reciente con revista Semana, el religioso dejó ver que el impacto se lo han llevado, en buena parte, los sacerdotes.

“Ha sido muy difícil para los sacerdotes también porque muchos, muchos sacerdotes en este momento, pues todos tenemos que pagar la salud y hay muchos sacerdotes que no tienen para esa cuota para pagar la salud”, contó el padre Chucho a ese medio.

También hizo énfasis en que la dificultad para el país es muy grande, pero exaltó que “Dios provee”.

“Yo creo en la ayuda que es grande de Dios, pero nosotros no cobramos impuestos, a nosotros no nos pagan los impuestos, a nosotros no nos dan tributo. Sin embargo, las obras que tiene la iglesia son arrolladoras”, dijo el padre Chucho.