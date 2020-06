Para Jorge Rausch, recordado por ser uno de los jurados del reality ‘Master Chef’, deja ver que medidas como permitir que los restaurantes hagan domicilios no son suficientes y las ventas cada vez son más bajas.

“El Gobierno se salió por la tangente porque dice que podemos vender domicilio y que la gente puede recoger la comida, pero ese no es el negocio que tenemos. Los domicilios son una excusa del Gobierno, pero no son la solución. Uno no paga arriendos de $40 millones a punta de delivery”, sostuvo Rausch al diario La República.