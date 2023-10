La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha informado que el subsidio de verano en México está cerca de terminar, este subsidio permitía que las familias alrededor del país pudieran pagar menos en las tarifas de luz, pero con la llegada del invierno este apoyo llegará a su fin.

(Vea también: Fallecen 17 migrantes en accidente de bus en México; varios serían venezolanos)

Aún sin subsidio es bien sabido que existen maneras y contratos para que los hogares puedan pagar menos ante la CFE, aún sin temporada de calor es posible obtener descuentos acerca del consumo de energía eléctrica en México, y hay contratos específicos que permiten descuentos.

La CFE ha compartido que existen tarifas de luz que pueden obtener un contrato que permitirá que sea más económico pagar los recibos, estos son el PDBT y la DAC, estos mismos serán útiles para ciertas personas, por lo que es recomendable conocer exactamente que ofrecen y los requisitos.

Contratos de la CFE para obtener descuentos en las tarifas de luz

Las tarifas de la comisión son la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) y la tarifa de Pequeña Demanda Baja Tensión (PDBT), ambas tarifas están destinadas a los hogares de México y hay una de estas dos que podría ser más económica para las familias del país.

DAC. Está tarifa se determina en función del consumo anual promedio de energía de un usuario. Cuando un usuario excede este promedio, se le asigna la tarifa DAC, lo que puede resultar en un aumento en el costo de su factura de electricidad.

La tarifa DAC puede ser controlada si se controla el consumo de energía, además de buscar optimizar el uso de los electrodomésticos con el fin de que la tarifa no sea excedida y mantener un gasto económico.

Lee También

PDBT. La tarifa PDBT está dedicada a los hogares que no consumen tanta energía eléctrica, así como a los pequeños negocios, con el fin de ahorren lo mayor posible. El requisito para contratar la tarifa es no consumir más de 25 kw/h al mes en baja tensión y que el hogar no cuente con transformador.

Siendo considerada la tarifa PDBT la más económica de la CFE, pues en esta tarifa el kilowatt-hora tiene un costo fijo de 4 a 5 pesos, aunque puede variar dependiendo de la zona geográfica donde se ubica el comercio u hogar, pudiendo llegar a un costo máximo de 6 pesos.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.