Este martes, después de un festivo, se disparan en este momento un 32,69% las acciones del Éxito en m la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).

Pese a que el mercado accionario local estuvo cerrado en la pasada jornada, los títulos del Éxito subieron más de 30 % en EE.UU. y Brasil.

Almacenes Éxito S.A. informó que hoy su controlante Casino Guichard Perrachon (el “Grupo Casino”) anunció a los mercados el siguiente hecho relevante desde Paris:

“El Grupo Casino anuncia que como consecuencia de la aprobación de su Junta Directiva del viernes 13 de octubre de 2023, ha suscrito un pre-acuerdo con Grupo Calleja (el “Preacuerdo”), dueño de la cadena líder de supermercados en el Salvador, que opera bajo la marca Super Selectos (el “Comprador”) por la venta de la totalidad de su participación accionaria en Almacenes Éxito S.A. (el “Grupo Éxito”), la cual corresponde al 34.05 % del total del capital con derecho a voto de Grupo Éxito, a través de una oferta pública de adquisición que será lanzada por el Comprador en Colombia y en Estados Unidos para la adquisición del 100 % de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito (incluyendo las acciones representadas en American Depositary Shares (ADSs) y en Brazilian Depositary Receipts (BDRs), y que está condicionada a la adquisición de al menos el 51% de las acciones con derecho a voto de Éxito (la “OPA”).

Grupo Pão de Açucar (“GPA”), subsidiaria brasilera de Grupo Casino, y que tiene actualmente el 13.31% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito también ha suscrito el Preacuerdo, y ha acordado vender el total de su participación accionaria en la OPA. El precio ofrecido en la OPA es de US$ 1.175.000.000 por el 100% del capital con derecho a voto, equivalente a 0.9053 dólares por acción, con lo cual el Grupo Casino recibirá US$ 400.000.000 (correspondientes a EUR € 380 a la fecha) por su participación directa, y GPA recibirá US$ 156.000.000 por su participación. El precio de la oferta será pagado por el Comprador en efectivo.

El precio ofrecido por acción se verá reducido por cualquier distribución extraordinaria de dividendos o cualquier otra distribución, pago, transferencia de activos o transacción similar realizada por el Grupo Éxito, excepto los dividendos ordinarios, entre la fecha del Preacuerdo y la fecha en que los documentos de la OPA sean radicados en la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”).

El lanzamiento de la OPA estará sujeto a la aprobación de la SFC y a los trámites necesarios que deben surtirse ante la U.S. Securities and Exchange Commission. Se espera que la OPA cierre cerca al fin del año 2023″.

Aunque el Grupo Gilinski en su momento alcanzó a lanzar dos ofertas para quedarse con el Grupo Éxito que fueron rechazadas, finalmente Casino decidió negociar con este grupo salvadoreño. Es de recordar que en su primera oferta Gilinski puso sobre la mesa US$ 836 millones por el 96,52 % de la cadena de almacenes, y en la segunda ofreció US$ 586,5 millones por el 51 %, así que el negocio con Calleja valora al Éxito en una cifra parecida a la planteada por el empresario colombiano durante su segundo intento de compra (US$ 1.150 millones aproximadamente). Sobre el Grupo Calleja:

Grupo Calleja es la cadena líder de supermercados en el Salvador y opera bajo su marca de Super Selectos. Con 110 almacenes, y una participación de mercado de cerca del 60 %, Super Selectos es una de las compañías más grandes de El Salvador, la cual emplea alrededor de 12 mil colaboradores en su operación. Si bien el negocio de supermercados es su foco principal, el grupo también tiene inversiones inmobiliarias, en tecnología, energía y otros sectores. Cuenta con más de 70 años de experiencia.

Con esta adquisición, Calleja sumaría a su portafolio los Almacenes Éxito, Carulla, Superinter, Surtimax, Viva y Surtimayorista, entre otros negocios en Colombia, Argentina y Uruguay. Reaccionan los mercados:

Tras este preacuerdo, a las 9:45 a. m. hora Colombia, los títulos del Grupo Éxito que se negocian en Wall Street se estaban disparando un 32 %.

