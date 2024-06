Los colombianos seguirán teniendo un grave problema a la hora de hacer mercado, pues no podrán cerciorarse de que la carne que estén consumiendo en sus hogares provenga de territorios libres de deforestación que contribuyan a la lucha contra la desaparición de la Amazonía.

Y es que, el proyecto de ley que buscaba que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Ministerio de Ambiente y las empresas ganaderas colombianas le hicieran un estricto seguimiento a la carne de res para evitar que proviniera de zonas deforestadas, sería archivado en la tarde de este jueves 20 de junio.

La iniciativa era impulsada por el representante a la Cámara Juan Carlos Losada, quien, con esta iniciativa, pretendía que las autoridades nacionales se vieran obligadas a identificar cuál era el ganado que provenía de zonas deforestadas y, así, reducir el problema medioambiental que tiene en jaque a la Amazonía de Colombia.

De hecho, el actor estadounidense Leonardo DiCaprio publicó varias imágenes a través de su cuenta de Instagram en las que manifestaba su apoyo a esta iniciativa, considerándola una potencial decisión histórica en Colombia:

Aunque, acorde con lo que le contó el congresista a la periodista María Jimena Duzán, el proyecto era apoyado hasta por importantes líderes de Fedegan (la federación de ganaderos más importante de Colombia), la iniciativa tendrá que archivarse y volver a iniciar para el próximo periodo legislativo.

La oposición habría tenido la última palabra en la decisión

Acorde con información de La Silla Vacía, el proyecto debía debatirse antes del miércoles 19 de junio para que hubiera tenido la posibilidad de aprobarse, pero la agenda de la plenaria, que era controlada por la oposición debido a un estatuto que los cobija, no lo tuvo en cuenta.

De hecho, el medio afirma que incluso catorce representantes a la Cámara hicieron una carta dirigida al presidente del Congreso, Iván Name, a la vicepresidenta María José Pizarro y a los senadores de la oposición Paloma Valencia y David Luna para que se le diera prioridad a este proyecto.

Sin embargo, afirma el medio citado, Name no dio la palabra para consideraciones, por lo que el proyecto no pudo ser tenido en cuenta en la discusión y será archivado este 20 de junio.

Aunque el proyecto puede ser presentado para la próxima legislatura, este tendrá que empezar de cero, por lo que los colombianos tendrán que esperar más tiempo para tener conocimiento sobre la procedencia de este alimento y, de esta manera, poder contribuir en la reducción de la deforestación.

