Mucho interés despertó la transmisión de Pulzo con la bloguera Nati Perea sobre la nueva convocatoria de empleo exclusiva para colombianos en Canadá. La creadora de contenido recordó primero que las aplicaciones se recibirán en la página donde están publicadas las ofertas únicamente entre el 24 de enero y el 27 de febrero de 2023.

“Canadá es un país que se da cuenta que necesita mano de obra extranjera. Siempre habían hecho convocatorias para latinos, pero esta vez es específicamente para colombianos, lo cual es muy interesante”, dijo la ‘influencer’.

Las profesiones y los perfiles exactos que requiere la provincia de Quebec, donde se hace esta convocatoria, son los siguientes:

Educación.

Fabricación y mecanizado.

Ingeniería (civil, mecánica, eléctrica y automatización)

Topografía y geomática.

Ebanistería, carpintería y distribución de edificios.

Salud y servicios sociales.

Servicios educativos de cuidado de niños.

Tecnologías de la Información.

Preguntas frecuentes a nueva convocatoria de empleo en Canadá

Natalia Perea respondió algunos interrogantes a la convocatoria de empleo y en Pulzo recogemos las más consultadas y dejamos su respectiva contestación.

¿Es necesario hablar algún idioma diferente al español?

“El idioma aún no sabemos, eso va a depender de cada empleo. Generalmente en estas convocatorias son muy flexibles y tienen incluso traductores que les ayudan a hacer la entrevista con su empleador; sin embargo, no quiere decir que esto pase en todos los trabajados. Hay algunos en los que el idioma va a ser importante. No hay límite de edad y si se está en la capacidad de hacer la labor, se puede postular”.

Nota: Es importante tener cierto dominio de francés e inglés, idiomas oficiales de esta provincia y requeridos por las autoridades.

2. ¿Qué quiere decir el servicio social en la convocatoria?

“Está relacionado con los trabajadores sociales y eso abarca muchas áreas. En la salud puede estar solicitando médicos o enfermeras. A primera instancia vemos que habrán empleos con cuidar niños, ya sean en escuelas o personas particulares”.

3. Si los aspirantes están reportados en Datacredito, ¿pueden aspirar?

“No influye en nada. Si tiene deudas o está en Datacredito, o si inclusive si le negaron la visa no va a interferir en nada. Lo que sí está contemplado es los antecedentes criminales, la cuestión económica no es un factor incidente”.

4. Si no se tiene el título, pero sí la experiencia, ¿se puede aplicar?

“Sí, sobre todo en los oficios se puede aplicar sin el título. La experiencia va a ser muy importante, eso es lo más clave. El Sena tiene una validación de competencias, es gratis y si ustedes han hecho alguna actividad y quieren certificarla, ellos le van a dar el título como si lo hubieran estudiado. Hay que tener solo el bachiller y verificar que si se cuenta con las habilidades para el oficio”.

5. ¿Cómo se puede obtener la residencia?

“En Quebec, que es donde está publicada la convocatoria, es la única provincia donde se habla francés, en Canadá se habla inglés y en este lugar los dos idiomas. El requisito más común es haber trabajado por dos años y saber francés, la idea es que mientras se trabaja se aprenda la lengua. En Quebec se paga por aprender francés y una vez tengan un nivel, se puede postular a la residencia”.