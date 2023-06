El Ministerio de Inmigración y Refugiados de Canadá (IRCC) lanzó el proyecto ‘International Experience’, que está dirigido a las personas entre 18 y 35 años que deseen vivir y trabajar en ese país, que es uno de los que mejor calidad de vida ofrece.

(Lea también: ‘Youtuber’ colombiano viajó a Ucrania y mostró cómo cocinan soldados de la primera línea)

“Si eres un joven extranjero de 18 a 35 años, IEC te ofrece la oportunidad de trabajar y viajar al extranjero. IEC le proporciona un camino hacia un permiso de trabajo para trabajar y explorar en uno de los más de 30 países y territorios”, dice el comunicado en la cuenta de Twitter del IRCC.

We are expanding the Francophone Mobility program, for 2 years, to more French-speaking immigrants by offering more opportunities to gain Canadian work experience and have the chance to qualify for permanent residence: https://t.co/g5keI6zzw8 pic.twitter.com/YnNENF8cCz

— IRCC (@CitImmCanada) June 15, 2023