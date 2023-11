Los bonos sociales son un instrumento de deuda mediante el cual se obtiene capital para financiar proyectos de desarrollo en el país. Aunque es un concepto muy aplicado en todo el mundo hace rato, Colombia recientemente lanzó los primeros en el mercado internacional y busca recoger mucho dinero así.

El Gobierno Nacional hizo las dos primeras emisiones de bonos sociales en el mercado internacional por un total de 2.500 millones de dólares, con vencimiento a doce y treinta años, informó el Ministerio de Hacienda.

Cada emisión de estos “bonos verdes sociales y sostenibles” se hizo por 1.250 millones de dólares y los papeles tendrán vencimiento el 14 de noviembre de 2035 y de 2053, con cupones de 8,000 % y 8,750 %, respectivamente, y una frecuencia de pago semestral.

La emisión alcanzó una demanda de 12.900 millones de dólares, es decir, 5,1 veces el monto emitido, una señal de confianza en los papeles de la deuda y la economía colombiana, según el director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, José Roberto Acosta, citado en un comunicado.

“La demanda de la transacción deja en evidencia el gran apetito que hay en el mercado de capitales por el país, como prueba contundente de la confianza que existe por el buen manejo macroeconómico, sostenibilidad de la deuda pública y el esfuerzo que está haciendo el Gobierno por buscar alternativas de financiamiento con un componente verde, social y sostenible”, dijo Acosta.

En la emisión, que se hizo en Nueva York, actuaron como agentes colocadores los bancos BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., y HSBC Securities (USA) Inc.

Deuda (no tan buena como la social) tendría solución en Colombia

Las deudas bancarias suelen ser uno de los problemas más grandes que pueda tener una persona en el país. A esto se suma la posibilidad de ser reportado a una central de riesgo como Datacrédito.

Entre octubre de 2021 y octubre de 2022 se dio un periodo de gracia debido a la ley ‘Borrón y cuenta nueva’, que permitió a millones salir de las centrales de riesgo crediticio.

Pues bueno, un nuevo proyecto de ley que cursa en la Cámara de Representantes busca revivir ese periodo de gracia y así ayudar a muchas personas que están ahogadas por las deudas bancarias en Colombia.

