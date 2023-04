Según información revelada por el Banco de la República, en enero de 2023, la deuda externa del país se ubicó en US$ 187.012 millones, esta cifra es superior en un 8,84 % frente a los US$ 171.828 millones registrados en el mismo mes de 2022, y estuvo por encima de la de diciembre pasado de US$ 184.109 millones.

Es la primera vez que la deuda externa colombiana supera los US$ 187.000 millones. De hecho la de enero se convierte en la deuda externa más elevada que ha tenido el país en términos de dólares desde que existen registros.

Hay que tener en cuenta que el Banco de la República contabiliza las deudas tanto del sector público, como del sector privado con prestamistas internacionales, y a todo eso se le conoce como deuda externa.

Por su parte, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, la deuda externa del país se ubicó en 54,2 %, levemente superior al 54,1% del primer mes de 2022.

La deuda pública en enero pasado fue de US$1 06.499 millones, el monto fue superior en 4,94 % a los US$ 101.484 millones registrados en el mismo mes de 2022. La deuda privada llegó a los US$ 80.513 millones, que frente a los US$ 70.343 millones del primer mes de 2022, representa un incremento del 14,46 %. Esto quiere decir que aumentaron las obligaciones con prestamistas extranjeros tanto del sector público, como del sector privado.

Hay que recordar que muchos analistas, inclusive firmas calificadoras de riesgo le han recomendado a Colombia reducir sus niveles de endeudamiento para enviar señales positivas que permitan recuperar el Grado de Inversión que perdimos en el año 2021.