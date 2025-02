Y es que desde el principio de año, Prosperidad Social anunció que por recorte presupuestar millones de personas dejarían de recibir el subsidio de Renta Ciudadana, para priorizar a las madres cabeza de hogar.

Varios de los afectados por el recorte son ciudadanos de Bogotá que viven en pobreza extrema, pues se encuentra categorizados en el grupo A del Sisbén, dijo Galán.

Por lo mismo, el Distrito anunció que asumirá el pago de la Renta Ciudadana para que los 10.000 hogares que lo recibían no se queden sin la ayuda económica.

“Nos pusimos en la tarea con la Secretaría Distrital de Hacienda para que el Distrito entre a cubrirla, para que no se quede por fuera del apoyo del Estado y será el Distrito, haciendo un esfuerzo de 50.000 millones de pesos, el que garantizará que esa población, la más vulnerable de Bogotá, no quede por fuera del apoyo del Estado. En este caso ya no será el Gobierno Nacional sino el Distrito el que le dará el apoyo”, declaró el alcalde.

Las transferencias económicas ahora se harán bajo el programa Ingreso Mínimo Garantizado, que tuvo varios cambios, al que se van a vincular los 10.000 hogares beneficiados.

La alcaldía informó que los que aplican van a ser contactados por mensajes de texto para informarles que quedarán enrolados en el subsidio y empezarán a recibir la ayuda económica.

