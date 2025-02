El salario mínimo para 2025 quedó en $ 1.423.500 por decisión del Gobierno de Gustavo Petro. Este incremento del 9,5 % hizo que muchos gastos en el país también incrementaran.

Por ejemplo, la cuota alimentaria de los padres. Teniendo en cuenta que este cobro es del 50 %, lo máximo que deben consignar sería de $ 711.750. No obstante, esta se adecúa a cada caso y a las condiciones del menor.

Nuevos montos de subsidios de vivienda con caja de compensación

Con el ajuste del salario mínimo, los subsidios de las cajas de compensación quedaron de la siguiente forma, según recopiló Portafolio:

Los hogares con ingresos de hasta 2 salarios mínimos podrán recibir un subsidio de hasta $ 42’705.000, es decir, 30 salarios mínimos.

podrán recibir un subsidio de hasta $ 42’705.000, es decir, 30 salarios mínimos. En cuanto al rango de los hogares con ingresos de entre 2 y 4 salarios mínimos, el subsidio sería de $ 28’470.000, 20 salarios mínimos legales vigentes.

Requisitos para acceder a subsidio de vivienda con caja de compensación

Es necesario estar afiliado a una caja de compensación familiar, no ser dueño de ninguna propiedad, no tener ingresos mayores a 4 salarios mínimos y no haber recibido subsidios antes.

Cabe resaltar que la cuota monetaria de las cajas de compensación también subió. La Superintendencia de Subsidio anunció las nuevas tarifas para 2025, las cuales dependen del departamento. La mensualidad va desde $ 47.145 hasta los $ 102.096.

