Las billeteras digitales se han convertido en una nueva forma de manejar el dinero, para no cargarlo en el bolsillo y evitar ir a los cajeros para retirar. Sin embargo, se han descubierto nuevas formas de robo y estafa, que cada vez son más creativas para engañar a las personas del común.

Y en el diario El Tiempo han registrado varios métodos con los que los delincuentes y ladrones buscan engañar a la gente, ya sea para quedarse con sus cuentas personales, recibir el dinero en su lugar o hacer supuestos pagos, que terminan siendo ficticios. De acuerdo con el último estudio de Colombia Fintech del año 2022, incrementó el uso de estas billeteras en un 195 % como Nequi, Daviplata y otras plataformas.

En uno de los testimonios recogidos por el mencionado medio, se cuenta la historia de una mujer que recibió una serie de llamadas de números desconocidos y en una de estas le indicaron que estaban llamando de una compañía desconocida, para indicar que había ganado un viaje. La persona, víctima de la estafa, negó tener algún servicio con ellos y colgó.

Parecía que estaba superado el problema, pero a los pocos minutos recibió una nueva llamada, esta vez en tono más amable, indicando que esta sí era una llamada desde la misma empresa y advertían que los estaban suplantando:

“Alguien se está intentando pasar por nuestra empresa y está llamando a personas para estafarlas. Nosotros no regalamos viajes… Recuerde revisar muy bien sus plataformas digitales. No sé si tiene alguna (y le mencionó las más comunes del mercado)”.

De esta forma ya tenía ganada la confianza de la víctima y por eso mencionó una de las plataformas digitales de pago que usaba. Ya con esa primera información, le pidieron a la persona que recibió la llamada que verificara si su cuenta estaba bien. Cuando ingresó, notó que estaba bloqueado el acceso, tal vez porque desde el otro lado de la llamada ya habían intentado ingresar y la bloquearon.

En ese momento, a la víctima le llegó un mensaje para desbloquear su usuario y, en medio de la llamada, los estafadores la interrogaron sobre ese código. Cuando ella lo leyó, colgaron la llamada y minutos segundos después la dejaron sin su dinero, había dado el número de aprobación de seguridad para desbloquear la cuenta y permitiendo el ingreso de los delincuentes.

Y la persona consultada por el medio, dijo: “Eso le pasa a uno por ser buena gente. Yo siempre estaba prevenida y fallé”, esto que debe levantar las alertas de muchos, porque cualquiera puede caer.

En otra historia que compartieron en El Tiempo, se daba el testimonio de una persona que había llegado de un concierto y recibió mensaje por WhatsApp desde el número de una persona con la que había estado en el evento:

“Yo todavía me demoro, pero ¿me puede hacer un favor?… Es que me quedé sin plata y no tengo para el taxi, ¿me puede prestar?”.