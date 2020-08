Barguil señaló, en entrevista con Pregunta Yamid, que el Banco de la República bajó las tasas de interés por las crisis económica provocada por la emergencia del coronavirus hace más de 3 meses, pero los bancos no.

El banco central redujo los intereses a más de la mitad, indicó el congresista, citando datos de la Superintendencia Financiera de Colombia, y los bancos redujeron sus tasas en marzo y en abril. Pero cuando arranco mayo “se les olvidó la pandemia” y ahora las tasas están al mismo nivel que cuando no había emergencia económica, dice Barguil.

Las denuncias que el congresista hizo en la entrevista con Yamid Amad, también las presentó en una comisión del Senado donde estuvo el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera.

Pero frente a eso, contó Barguil en la conversación, no hubo una respuesta concreta del Gobierno.

“El presidente de Asobancaria dijo muy hábilmente que las tarifas no habían subido. Y yo le dije:’Usted es un maestro para jugar con el lenguaje. Claro que no subieron, pero es que nunca bajaron. Se mantiene el nivel de cuando no había pandemia'”, agregó el senador.