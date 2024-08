Por: El Colombiano

Una reciente denuncia dio a conocer novedoso y peligroso método que por poco termina mal.

De acuerdo con el relato de la denuncia del periodista Cristian Torres por redes sociales, cliente de Bancolombia, estos sujetos llaman y se hacen pasar por personal del banco, ofreciendo nuevos servicios por el cambio de las tarjetas, que, según ellos, debe ser necesario.

El denunciante afirmó que, al llamar, los delincuentes, ellos ya conocían varios de sus datos personales, tales como su cédula, dirección, números de tarjeta y que con convicción le dijo que era obligatorio cambiarlas.

“El argumento es que Bancolombia en sus políticas ha implementado un chip con mayor seguridad en las tarjetas y está llamando a los clientes para cambiarlas por las nuevas. Además, por ser buen cliente hay derecho a llamar al Banco y solicitar el 30% del cupo adicional”, contó.

Me llama una delincuente disfrazada de asesora de @Bancolombia del teléfono 3232473892. No me pide datos, ella los tiene todos, sabe mi cédula, dirección de mi casa, números de mis tarjetas, me los dice con convicción y me afirma que es necesario hacer un cambio de tarjetas 💳 . — Cristian Torres Rodríguez ॐ (@cdtrnews) August 3, 2024

Adicionalmente, otro de los supuestos beneficios que traía el cambio de las tarjetas era que podía sumar millas con Avianca y en que caso de viajar podría utilizar la zona VIP de los aeropuertos. Y la cereza del pastel, también le dijeron que le quitaban la cuota de manejo.

Tras escuchar semejante propuesta, la persona denunciante afirmó haber aceptado el cambio de las tarjetas, por lo que continuación comenzó a desarrollarse toda la mentira de los estafadores.

¿Cómo es el modus operandi?

Como ellos ya tenían todos los datos, concertaron una cita para el supuesto envío de las tarjetas nuevas, por lo que primero se aseguraron de que esta persona estuviera en la casa.

72 horas después, la víctima de lo que estaba siendo una estafa relató que otra persona supuestamente de Bancolombia lo llamó (de este número 3502455209) para confirmar que sí esté en la casa para recibir las tarjetas.

Y a los 5 minutos, según Cristian, lo llamó ahora un supuesto mensajero de Domesa del número 3188269910 y le dijo que ya estaba en la portería de su residencia para que bajara a recibir el paquete con las tarjetas.

Una de las premisas del caso es que Bancolombia no trabaja con Domesa.

Con la mentira bien montada, el mensajero llegó en una moto con cajuela de Domesa el uniforme de la empresa o por lo menos con los logos de la misma y de tapabocas también con la imagen. Acto seguido, este sujeto se identificó con su carné y le pasó un formulario donde le pidió dejar cédula y firma a la víctima.

El tipo llega en su motocicleta con cajuela de #Domesa, uniforme de la empresa o al menos logos en sus prendas de vestir y tapabocas. El delincuente me enseña su carné, me pasa un formulario donde me pide anotar mi número de cédula y firma en un documento hechizo de @Bancolombia — Cristian Torres Rodríguez ॐ (@cdtrnews) August 3, 2024

“El delincuente me pidió las tarjetas viejas, anota algo, con tijeras las destruyó en mi presencia, las corta en partes muy pequeñas (Me dicen que así se roban los chips) y me devuelve los restos”, detalló la víctima a El Colombiano.

“Me entregó en bolsa de seguridad, tal cual como cuando a uno le entregan las tarjetas de crédito, brandeado de Domesa y me afirmó que ahí van las nuevas tarjetas. Efectivamente, ahí van, pero son falsas”, aseguró Cristian.

Después esta persona mensajera le dijo que entre 24 y 28 horas deberá recibir un mensaje de texto confirmando la recepción de las tarjetas. Mensaje que hasta el día de hoy no ha llegado. “Algo bueno tiene mi impaciencia y mi incredulidad de las cosas por teléfono y virtuales”, pensó Cristian, por lo que tomo la decisión de ir a una sucursal presencial.

Confirmación de lo que era una vil estafa

Al llegar a la sucursal, pidió que le activaran las tarjetas y la asesora inmediatamente le dijo que efectivamente eran tarjetas falsas. “Abrí los ojos, me rasqué la cabeza y preocupado pensé, ¡Usaron mis tarjetas!”, contó a este medio.

La recomendación inmediata de la asesora de la sucursal fue que bloqueara las tarjetas y tras hacerlo le ayudaron a corroborar que no las hayan utilizado y por fortuna así fue.

Sin embargo, en ese momento recibió otra llamada de un delincuente desde este número 3507884511, haciéndose pasar por la oficina de satisfacción de Bancolombia (ellos no tienen esa oficina), para que calificara de 0 a 10 el servicio de entrega de las tarjetas.

En la sucursal física de @Bancolombia una muy paciente y querida asesora me dijo “bloquee sus tarjetas de manera inmediata en la aplicación” y ella en sus sistema corroboró y por suerte no compraron nada con las tarjetas. — Cristian Torres Rodríguez ॐ (@cdtrnews) August 3, 2024

Al final, la estafa no resultó porque no alcanzaron a utilizar las tarjetas de Cristian, pero, es una estafa completamente nueva y pensada en la que cualquier persona sí puede llegar a salir afectada.

“La historia pudo terminar con una estafa considerable, porque somos ingenuos y porque creemos que con la distancia y comodidad que ofrece la vida virtual podemos resolver las cosas. Nada de eso. Siempre es mejor ir al Banco, ahí cara a cara para evitar dolores de cabeza”, reflexionó Cristian.

“Ahora, me sigue preocupando, ¿Cómo es que tienen todos mis datos sensibles? ¿Cuándo y a través de quién? ¿Hay que hacer algo más para quedar protegido? ¿Sigue el riesgo abierto a una estafa?”, concluyó.

Objetivo de la estafa y respuesta de Bancolombia

Según le contó Cristian Torres a El Colombiano, el objetivo de los ladrones es quedarse con los chips de las tarjetas originales, más allá de que las rompan en frente de las personas. Ellos se quedan con el chip y de esta manera podrían hacer compras o gastar dinero.

“Una de las asesoras de la entidad bancaria me dijo que es posible que al interior de la empresa haya personas que estén ofertando o vendiendo bases de datos de las personas y eso es preocupante porque no estamos seguros los que estamos en el banco. Además, porque tienen todos mis datos personales”, aseguró Cristian.

Cristian también aclaró que Bancolombia se apersonó del caso y lo ha ido orientando para recuperar sus tarjetas y darle una protección distinta para que esto no vuelva a ocurrir.

“Es importante que las personas que somos usuarias sepan que no estamos obligados a dar datos para una factura, así ofrezcan descuentos, todo es información sensible, que se construye con bases de datos, que después son vendidas y generan pesadillas como la que yo acabo de tener”, concluyó.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.