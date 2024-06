Por: El Colombiano

Durante la Convención Bancaria, el superintendente delegado adjunto para intermediarios financieros y seguros en la Superfinanciera, Felipe Nova, dijo que ya arrancaron las actuaciones contra Bancolombia por la caída de los canales digitales que experimentó desde el lunes festivo 3 de junio y hasta el miércoles 5 de junio.

“Debemos velar por garantizar la disponibilidad de los canales digitales de Bancolombia y por proteger al consumidor financiero. Vamos a garantizar que al consumidor financiero afectado se le pueda resarcir por los perjuicios”, dijo Nova.

Entre las fallas se destaca que los usuarios no podían iniciar sesión en la ‘app’ de Bancolombia ni usar la sucursal virtual.

Dicha investigación ya la había insinuado el superintendente financiero, César Ferrari: “Nos han asegurado que esto se va a recuperar prontamente y espero que así suceda. En todo caso, eso no impide que sigamos en la línea de supervisión bancaria, respecto a las cosas que no deben volver a ocurrir. Eso implica de que se tomen medidas desde la banca, que van a ser supervisadas por nosotros para que, efectivamente, estas cuestiones no se vuelvan a reproducir en el corto plazo”.

Incluso, el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, dijo, en diálogo con EL COLOMBIANO, que la entidad financiera está dispuesta a resarcir los daños ocasionados a sus clientes producto de las fallas técnicas.

Mora aseguró que es muy difícil cuantificar las pérdidas en las que incurrieron los clientes durante esos tres días, sin embargo, aseguró que “si en algún momento hemos causado un perjuicio, evaluaremos y haremos el resurgimiento correspondiente, si hay lugares. En el caso de los clientes que debían pagarle al mismo Bancolombia podrían contar con mayor plazo”.

El directivo aseguró que la compañía tiene comunicación permanente con la Superintendencia Financiera, “cuando tenemos algún inconveniente en alguno de nuestros canales y servicios nos comunicamos con ellos, les explicamos lo que está sucediendo y esa comunicación es totalmente permanente, clara y abierta”.

¿Qué pasó con la App de Bancolombia?

Mora reveló que la caída se originó por un inconveniente en el sistema principal de Bancolombia en Medellín que se experimentó en la madrugada del lunes durante un mantenimiento programado, y que se agravó por un problema simultáneo con el sistema de respaldo ubicado en Bogotá.

Mora relató que coincidieron estas dos dificultades, “que es muy raro que suceda, fue una mala coincidencia”. Por lo tanto, el lunes tuvieron una indisponibilidad en la app de Bancolombia, pero el resto de los canales estuvo disponible.

De momento, ni Bancolombia ni la Superintendencia han informado cómo pueden proceder los clientes afectados con sus reclamaciones. Aunque es de suponer que en primera instancia deberían comprobar que no podían hacer los pagos o transferencias por otro canal diferente a la aplicación, pues el banco tuvo disponibles los cajeros electrónicos, los corresponsales bancarios y las sucursales físicas.

