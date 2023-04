Este viernes 21 de abril, la entidad financiera informó que está presentando fallas en su servicio. Sin embargo, mientras se solucionan los inconvenientes los usuarios podrán usar las tarjetas físicas.

Algunos ciudadanos reaccionaron a las fallas que presenta la plataforma digital de Bancolombia, ya que no está permitiendo hacer o recibir pagos. Aseguraron que ya se ha vuelto costumbre que este tipo de errores se presenten con la entidad.

No es tanto que @Bancolombia se caiga, lo que indigna es que ellos no hagan ningún anuncio y responden descaradamente que no hay ningún reporte de daño a pesar de que la evidencia es inconotrovertible@SFCsupervisor pic.twitter.com/mWFh22dnGw

— Eduardo Becerra R (@edbecerra4) April 21, 2023