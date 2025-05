Las bóvedas de los bancos, tradicionalmente asociadas con la custodia de dinero y bienes valiosos, a veces guardan secretos que trascienden lo material. Así lo demostró Bancolombia, al dar a conocer un descubrimiento insólito dentro de una de sus cajas de seguridad en Medellín.

El hallazgo, que parece sacado de una novela romántica, ocurrió cuando se revisaba una de estas antiguas bóvedas. En lugar de lingotes o documentos financieros, el contenido era una carta escrita a mano, fechada el 22 de julio de 1963, en la que alguien abría su corazón y dejaba plasmada una profunda declaración de amor.

En aquella época, entre los años 50 y 70, cuando no existía la nube ni soluciones digitales de almacenamiento, las personas confiaban sus bienes más importantes a los bancos. Contratos, títulos, pagarés y escrituras eran resguardados tras gruesas puertas blindadas, en espacios diseñados para la máxima seguridad. Además de estos documentos legales, muchos clientes también depositaban allí sus pertenencias más preciadas: desde joyas familiares hasta recuerdos personales.

Lo que pocos imaginaban era que una caja de seguridad pudiera convertirse en el refugio de sentimientos tan íntimos. La carta, cuya autoría fue mantenida en el anonimato por respeto a la privacidad, contiene palabras cargadas de emoción: “Hay tantas cosas que quisiera decirte. Me tienes tan enamorado y es tan dulce y sublime lo que siento que te llevo concentrada en mi cabeza, como si todas las cosas y las personas que me rodean se viesen traslúcidas por tu sobreexposición. Me arrebatas todas las preocupaciones y pensamientos porque eres mi constante obsesión. Podrás comprender lo que siento y lo que me inspiras. Solamente llevo en mi interior una fidelidad que eres tú, tú, tú toda. Tuyo”.