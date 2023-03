Hoy se conocieron los resultados de la duodécima edición del estudio de Merco Responsabilidad ESG Colombia 2022, medición que integra las valoraciones respecto al compromiso de las empresas colombianas en torno al medio ambiente y cambio climático, además de la responsabilidad con los empleados, contribución con el país y el compromiso social, asimismo evalúa su comportamiento ético y de gobierno corporativo, entre otros.

(Lea también: Negocio de los Char, que reemplaza a Justo & Bueno, llegó a Bogotá; ofrecen empleos)

“Hoy vemos como la responsabilidad, incorporando el concepto ESG, es cada vez más no solo una tendencia corporativa sino una exigencia social creciente e imparable dentro de las compañías que deben buscar equilibrio entre sus objetivos corporativos y las demandas sociales de las mismas. La responsabilidad no es una opción para las empresas, es una condición de permanencia, o se es responsable o no se logrará ser empresa”, señaló José María San Segundo, CEO de Merco.

Bancolombia, Nutresa, Crepes & Waffles y Alpina, las empresas más responsables

El top 10 para 2022 quedó de la siguiente manera:

Bancolombia Grupo Nutresa Crepes & Waffles Alpina Sura Ecopetrol Bavaria Grupo Argos Arturo Calle Alquería

“De cara a la valoración realizada por los expertos en RSC vemos cómo se viene consolidando la responsabilidad de las empresas, sobresaliendo el comportamiento ético de las mismas que se viene creciendo desde 2020 hasta 2022 obteniendo una calificación de 70/100”, comentó José María San Segundo, CEO de Merco.

Lee También

A continuación, el listado 10 de empresas más responsables con el medio ambiente:

Grupo Nutresa Bancolombia Alpina Natura Cosméticos Bavaria Crepes & Waffles Alquería Ecopetrol Grupo Éxito Grupo Argos

El top 10 de las empresas más responsables en el ámbito interno, clientes y sociedad quedó así:

Bancolombia Crepes & Waffles Grupo Nutresa Ecopetrol Sura Alpina Arturo Calle Bavaria LaCardio Grupo Éxito

Las empresas más responsables a nivel ético y de gobierno corporativo son:

Bancolombia Grupo Nutresa Sura Alpina Crepes & Waffles Arturo Calle Ecopetrol Grupo Argos Bavaria Pontificia Universidad Javeriana

Los sectores con mayor número de empresas dentro del ‘ranking’ de empresas con mejor Responsabilidad ESG 2022 fueron el sector financiero con 21 empresas, seguido por el de alimentos con 16 compañías, educación-universidades tuvo 14 empresas, los sectores industrial y salud con 13 compañías respectivamente y el sector de energía-gas y agua, y el farmacéutico agruparon 11 empresas cada uno.